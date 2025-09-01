Axel Kicillof llamó a ir a votar el domingo: "Quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha"

“Nuestro pueblo ya descubrió que (Javier) Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”, sostuvo Kicillof, al encabezar el cierre del plenario del Movimiento Evita llamado ‘Ganar la provincia es ganarle a Milei’ y llevado a cabo en el municipio de Florencio Varela.

Kicillof destacó, además, que “no hay nada nuevo ni espontáneo en este gobierno”, porque “es un producto de la derecha para ajustar a los sectores vulnerables, los jubilados, los discapacitados, los barrios populares y la industria nacional”.

“Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos: la boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad. Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”, expresó Kicillof.

El pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y que no vino a enfrentar a la casta sino a ajustar a los sectores vulnerables, a los jubilados, las personas con discapacidad, los barrios populares y la industria… pic.twitter.com/gDOEjESZNq — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2025

La Provincia detalló cómo será la jornada electoral del domingo

El ministro de Gobierno bonaerense, explicó este lunes cómo será el procedimiento por parte del Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino en las legislativas que se llevarán a cabo del próximo domingo 7 de septiembre, con el fin de que se celebren “sin conmoción, de manera transparente y en paz”.

La jornada de votaciones estará a cargo de la Junta Electoral de la Provincia, con la colaboración del Juzgado Federal Nro.1, que tiene competencia en materia electoral, y con la asistencia del Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Gobierno. Según informó Bianco, estarán habilitados 1.934 locales de votación que, en su mayoría, son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación y habrá 41.189 mesas para que se puedan efectuar los sufragios.

Asimismo, indicó que participará el Comando Electoral Provincial, que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, llevado adelante por el titular de la cartera, Javier Alonso.

Habrá 34.778 efectivos entre los que se encuentran 28.778 pertenecientes a la Policía de la provincia: 9.775 estarán en el interior de los locales de votación, tanto el día sábado como el día domingo. Otros 13.866 efectivos van a estar en el exterior de los locales y 1.230 agentes participarán como personal de conducción y supervisión. También habrá 1.500 efectivos adicionales, para actuar como reserva operativa ante cualquier necesidad.

A los 28.778 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires se van a sumar unos 6.000 efectivos de las Fuerzas Federales: 1.853 corresponden a Prefectura Naval Argentina, 2.065 a Gendarmería Nacional y 1.453 a la Policía Federal. Además, participarán 629 efectivos de Fuerzas Federales destinados a actividades de supervisión y logística.