Batacazo: La Libertad Avanza ganó por un punto en la Provincia

Diego Santilli logra una remontada impensada al superar a Jorge Taiana tras los casi 14 puntos que había sacado el peronismo en territorio bonaerense en septiembre.
La alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso en las elecciones legislativas por el 41,53 por ciento de los votos en la provincia de Buenos Aires, seguido muy de cerca por Fuerza Patria con el 40,84 por ciento de los votos, con el 94,16 por ciento de las mesas escrutadas.
En tanto, el Frente de Izquierda se ubicaba en el tercer lugar con el 5.03 por ciento. En una notable remontada que nadie pronosticaba, La Libertad Avanza dio vuelta la ventaja de casi 14 puntos que le había sacado Fuerza Patria el siete de septiembre y se quedó con la elección en la provincia de Buenos Aires.
El ministro de Interior, Guillermo Francos, ponderó el funcionamiento de la Boleta Única Papel, que se utilizó por primera vez a nivel nacional. “Gracias a la BUP llevamos adelante una elección con un nivel de transparencia sin precedentes”, dijo.
LLA venía de una campaña muy complicada en la Provincia de Buenos Aires, donde tuvo que bajar la candidatura de José Luis Espert por sus vinculaciones con Fred Machado, que enfrenta un proceso por narcotráfico en Estados Unidos.
Santilli incluso no logró que la justicia electoral elimine de la boleta a Espert, cuya foto figuró pese que renunció a su candidatura. En LLA temían que eso afectara el rendimiento de su boleta, pero finalmente eso no se produjo.
El Colorado se había impuesto en la elección de medio término en la provincia en 2021, en ese momento como cabeza de lista de Cambiemos. Fue parte del armado de Horacio Rodríguez Larreta.
