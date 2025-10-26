Batacazo: La Libertad Avanza ganó por un punto en la Provincia

En tanto, el Frente de Izquierda se ubicaba en el tercer lugar con el 5.03 por ciento. En una notable remontada que nadie pronosticaba, La Libertad Avanza dio vuelta la ventaja de casi 14 puntos que le había sacado Fuerza Patria el siete de septiembre y se quedó con la elección en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, ponderó el funcionamiento de la Boleta Única Papel, que se utilizó por primera vez a nivel nacional. “Gracias a la BUP llevamos adelante una elección con un nivel de transparencia sin precedentes”, dijo.

Embed ¡HICIMOS HISTORIA EN LA PROVINCIA!



Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad.



Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza!



Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede. pic.twitter.com/xrklaesAx5 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

LLA venía de una campaña muy complicada en la Provincia de Buenos Aires, donde tuvo que bajar la candidatura de José Luis Espert por sus vinculaciones con Fred Machado, que enfrenta un proceso por narcotráfico en Estados Unidos.

Santilli incluso no logró que la justicia electoral elimine de la boleta a Espert, cuya foto figuró pese que renunció a su candidatura. En LLA temían que eso afectara el rendimiento de su boleta, pero finalmente eso no se produjo.

El Colorado se había impuesto en la elección de medio término en la provincia en 2021, en ese momento como cabeza de lista de Cambiemos. Fue parte del armado de Horacio Rodríguez Larreta.