Karina Milei llamó a acelerar las reformas

El encuentro tuvo como figura central a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ratificó la estrategia política del oficialismo y pidió redoblar los esfuerzos para “impulsar las reformas que van a hacer grande a Argentina nuevamente”.

La jornada estuvo organizada sobre una serie de ejes temáticos vinculados con la labor parlamentaria y el desarrollo territorial del espacio. Técnicas legislativas, herramientas de gestión para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo provincial, liderazgo político y elaboración de proyectos formaron parte del programa destinado a “fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidad institucional”, según explicaron fuentes del oficialismo.

Karina Milei agradeció a la militancia libertaria

En su discurso, Karina Milei agradeció a la militancia libertaria por “hacer que LLA crezca y llegue a cada rincón del país” y reivindicó el vínculo del presidente Javier Milei con la ciudad. Recordó que Mar del Plata fue escenario del sorteo del primer sueldo del mandatario en la campaña 2023 y aseguró: “No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que en apenas un año lograron “armar el partido en todo el país” y obtener “una de las mejores elecciones desde el retorno de la democracia”. También relató las dificultades del primer año en el Congreso y apuntó contra la oposición: “Fueron muy duros con nosotros, fuimos víctimas de la política de siempre”. Menem aseguró que la conducción de Karina Milei fue clave: “Nos dijo ‘vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”.

El representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, consideró que el plenario marca “un punto de inflexión para la política bonaerense” y afirmó que ahora es momento de “marcar la agenda de cambios” que necesita la Provincia. “Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso”, aseguró.

El plenario cerró con un mensaje contundente de Karina Milei: “El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo. Desde cada banca vamos a desembarcar con la fuerza necesaria para las reformas que van a hacer grande a Argentina nuevamente”.