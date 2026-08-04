Capitanes de ultramar apuntaron contra Sturzenegger tras el polémico decreto

“El propio decreto dice que si no hay prácticos disponibles, la Prefectura Naval podrá designar oficiales de la Prefectura o de la Armada o, incluso, capitanes de ultramar para que hagan ese trabajo”, explicó, aunque señaló que el práctico “es un garante de seguridad” y no se le puede atribuir ese trabajo a cualquiera.

“Por ley, la principal responsabilidad del capitán de Ultramar es garantizar la vida humana en el mar, la propia y la de sus tripulantes, como también la de la carga y la del buque. El práctico es un garante de la seguridad. Mire si yo voy a reemplazar a ese hombre y poner en riesgo mi vida y la de mis tripulantes. Es en contra de mi profesión, así que capitanes de ultramar no hay”, afirmó.

“Es un trabajo muy riesgoso que requiere una especialización permanente: el fondo del río y del mar cambia, el balizamiento se restringe, hay cruces que son peligrosísimos. Para ser práctico, hay que ser primero capitán de ultramar, durante cinco años ejercer el comando, dar unos exámenes que son muy complicados y hacer 20 viajes de práctica. No puede hacerlo cualquiera. Es más, necesitan de una actualización permanente”, aclaró.

El nuevo esquema forma parte de la agenda de desregulación que impulsa la gestión libertaria y busca, de acuerdo a los argumentos oficiales, reducir costos, ampliar la competencia y terminar con determinadas restricciones que condicionaban la contratación de los servicios. El Gobierno cuestiona especialmente el esquema de segmentación geográfica y sostiene que, en determinados recorridos, obligaba a contratar distintos profesionales, encareciendo la operación de los buques.

Pero la reacción del sector fue inmediata. Desde la madrugada del sábado 1° de agosto, un grupo de prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios a título personal en rechazo a la nueva normativa. La medida no constituye formalmente un paro, dado que se trata de profesionales independientes que no mantienen una relación de dependencia ni cuentan con un gremio que pueda ordenar colectivamente un retiro de tareas. En los hechos, sin embargo, el efecto es similar; se frenaron nuevas contrataciones de practicaje, mientras continúan cumpliéndose aquellas que habían sido programadas con anterioridad.