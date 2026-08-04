Ley de Tierras: Milei cambió su agenda para evitar que Villarruel presida la sesión

Hasta la semana pasada, la Casa Rosada había informado que Milei viajaría el viernes para asistir a la asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y luego participar de actividades oficiales junto al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

Sin embargo, el nuevo cronograma establece que el Presidente partirá este miércoles por la noche hacia Ecuador, permanecerá allí durante el jueves y recién el viernes viajará a Colombia.

De esta manera, al encontrarse el jefe de Estado fuera del país, la vicepresidenta no ejercerá la Presidencia de la Nación y no podrá conducir la sesión en la Cámara alta.

La Libertad Avanza introdujo cambios a la Ley de Tierras para sumar votos

La sesión prevista para el 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves, cuando el oficialismo buscará avanzar con un proyecto que incluye cambios en la Ley de Tierras, desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto impulsado por el oficialismo propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros.

De acuerdo con versiones parlamentarias, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretendía originalmente eliminar ese límite, aunque finalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negoció con sectores de la oposición dialoguista una propuesta intermedia.

De acuerdo con el poroteo que manejan los distintos bloques parlamentarios, el oficialismo reuniría por ahora 32 votos a favor, entre ellos los 21 senadores de La Libertad Avanza, siete radicales de Santa Fe, Corrientes y Mendoza, y tres representantes del PRO.

En tanto, el rechazo alcanzaría 33 votos, con los 28 senadores del bloque justicialista, la cordobesa Alejandra Vigo, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

La definición quedará en manos de siete legisladores que todavía no fijaron posición. Entre ellos aparecen Flavia Royón, de Salta, quien estaría más cerca de acompañar el proyecto; Edith Terenzi, de Chubut; Julieta Corroza, de Neuquén, que se inclinaría por el rechazo; Beatriz Ávila, de Tucumán, y los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, cuyos votos serán determinantes para el resultado de una sesión que promete un desenlace ajustado.

Todos los cambios serán presentados hoy a las 16 en la Cámara Alta, durante una conferencia encabezada por Bullrich y por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.