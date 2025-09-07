Carlos Bianco: "Los primeros datos se conocerán con el 30% de las mesas escrutadas"

“Hoy es un día histórico porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y con casi 7.000 locales de votación”, señaló Bianco desde el Centro de Cómputos instalado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

El funcionario destacó que la jornada electoral transcurrió con total normalidad desde las 8 de la mañana, momento en que se abrieron todas las mesas. “No hubo largas filas, fue un proceso organizado y rápido”, aseguró.

Bianco aprovechó la conferencia para agradecer el trabajo coordinado de distintos organismos que participaron en el operativo electoral, entre ellos la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral y el Juzgado Federal número 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. También destacó el aporte de los trabajadores del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.

El ministro hizo una mención especial al Ministerio de Seguridad bonaerense, encabezado por Javier Alonso, que desplegó más de 30 mil efectivos para garantizar la jornada, así como a las fuerzas federales y al Correo Argentino, que estuvo a cargo de la logística y la transmisión de datos. “También quiero agradecer al conjunto de todas las fuerzas políticas y a los fiscales que estuvieron trabajando en las escuelas”, subrayó.

Mientras tanto, avanza el escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas hacia el Centro de Cómputos, cuyas cifras podrán seguirse tanto en la aplicación oficial como en la web de Elecciones Bonaerenses 2025. El escrutinio definitivo se llevará adelante el próximo sábado.