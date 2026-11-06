Varios dirigentes políticos expresaron su repudio a la determinación del fiscal Pollicita que sostuvo que en la investigación contra el ex Jefe de Gabinete.
Dirigentes de la oposición manifestaron su rechazo a la decisión que tomó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni al considerar que no hubo enriquecimiento ilícito y por lo tanto, la investigación podría pasar de los tribunales de Comodoro Py al fuero Penal Económico.
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad Maximiliano Ferraro afirmó: "ES JODA Realmente nos toman el pelo a todos los argentinos" y remarcó que "Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno y ahora se está por salir con la suya haciéndonos creer que su cambio de vida se explica con un pendrive que encontró con criptomonedas".
A través de su cuenta de la red social X, precisó que se trata de "más de 400.000 dólares en efectivo para comprar propiedades y pagar obras de construcción, viajes por el mundo y vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de las tarjetas de crédito de sus propios empleados".
"¿De verdad nos quieren hacer creer que no hay nada que investigar?" Estamos frente a un nivel de connivencia y de pactos entre operadores judiciales y el poder político que es escandaloso", aseveró y cerró: "Vergüenza debería darles".
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico sostuvo: "USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI" porque "con el país mirando la llegada del Papa, el fiscal pide que la causa Adorni deje de ser enriquecimiento ilícito y pase a ser un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando".
"Aprovecharse de la visita de León XIV para tapar la corrupción es despreciable", aseguró e indicó: "Y ahora queda en manos de Lijo, el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente hasta que quedaron todos sobreseídos. De manual".
"Según el propio fiscal, hay indicios de dólares y cripto que durante años no figuraron en las declaraciones de un jefe de Gabinete, y a nadie se le ocurrió llamarlo a indagatoria", subrayó y concluyó: "Con el kirchnerismo la impunidad se fabricaba con tiempo y cambiando las causas de manos. Duele que con este gobierno pase lo mismo. Una traición a los argentinos que se repite".
La diputada por la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires Mónica Frade dejó en claro que "el fiscal no tenía que acreditar nada", debido a que "es un delito que invierte la carga de la prueba".
Por lo tanto, "feliciten al contador por lo que dibujó en tantas prórrogas y declaren hoy, día 28 de diciembre".
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, expresó en forma irónica: "Pollicita y Taiano: felicitaciones. Lograron lo que ningún abogado defensor del país logró jamás: que el Gobierno no necesite abogados" y señaló: "Uno pide cerrar LIBRA sin peritar el celular del Presidente. El otro se encamina a cerrar Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana. Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz".
"¿Casualidad? ¿Convicción? ¿O miedo a lo que viene después de Milei? Pregunto, porque la ley me obliga a preguntar lo que todo Comodoro Py comenta en voz baja", lanzó y afirmó: "Un fiscal representa a la sociedad. No a la Rosada. No a la hermana. No al vocero".
"Cuando un fiscal pide la impunidad del poder con más entusiasmo que los propios imputados, algo se rompió", enfatizó y remarcó: "Sergio Rodríguez y la PIA ya fueron por LIBRA. Que vayan también por Adorni.".
"A ustedes dos les hablo: en 35 años vi fiscales que se equivocan. Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado. Hagan lo que quieran con las causas. Pero no esperen que la sociedad les crea", sentenció.
La diputada Marcela Pagano también se expresó en las redes sociales. "Hoy el fiscal Pollicita dijo que no puede probar que Adorni se enriqueció ilícitamente y pidió sacar la causa de Comodoro Py. Mientras tanto, la guita del matrimonio Adorni sigue volando. Amplié la denuncia con datos nuevos del Banco Central", escribió al inicio de un hilo de mensajes.
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