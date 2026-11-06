La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico sostuvo: "USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI" porque "con el país mirando la llegada del Papa, el fiscal pide que la causa Adorni deje de ser enriquecimiento ilícito y pase a ser un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando".

"Aprovecharse de la visita de León XIV para tapar la corrupción es despreciable", aseguró e indicó: "Y ahora queda en manos de Lijo, el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente hasta que quedaron todos sobreseídos. De manual".

"Según el propio fiscal, hay indicios de dólares y cripto que durante años no figuraron en las declaraciones de un jefe de Gabinete, y a nadie se le ocurrió llamarlo a indagatoria", subrayó y concluyó: "Con el kirchnerismo la impunidad se fabricaba con tiempo y cambiando las causas de manos. Duele que con este gobierno pase lo mismo. Una traición a los argentinos que se repite".

La diputada por la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires Mónica Frade dejó en claro que "el fiscal no tenía que acreditar nada", debido a que "es un delito que invierte la carga de la prueba".

Por lo tanto, "feliciten al contador por lo que dibujó en tantas prórrogas y declaren hoy, día 28 de diciembre".

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, expresó en forma irónica: "Pollicita y Taiano: felicitaciones. Lograron lo que ningún abogado defensor del país logró jamás: que el Gobierno no necesite abogados" y señaló: "Uno pide cerrar LIBRA sin peritar el celular del Presidente. El otro se encamina a cerrar Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana. Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz".

"¿Casualidad? ¿Convicción? ¿O miedo a lo que viene después de Milei? Pregunto, porque la ley me obliga a preguntar lo que todo Comodoro Py comenta en voz baja", lanzó y afirmó: "Un fiscal representa a la sociedad. No a la Rosada. No a la hermana. No al vocero".

"Cuando un fiscal pide la impunidad del poder con más entusiasmo que los propios imputados, algo se rompió", enfatizó y remarcó: "Sergio Rodríguez y la PIA ya fueron por LIBRA. Que vayan también por Adorni.".

"A ustedes dos les hablo: en 35 años vi fiscales que se equivocan. Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado. Hagan lo que quieran con las causas. Pero no esperen que la sociedad les crea", sentenció.

La diputada Marcela Pagano también se expresó en las redes sociales. "Hoy el fiscal Pollicita dijo que no puede probar que Adorni se enriqueció ilícitamente y pidió sacar la causa de Comodoro Py. Mientras tanto, la guita del matrimonio Adorni sigue volando. Amplié la denuncia con datos nuevos del Banco Central", escribió al inicio de un hilo de mensajes.