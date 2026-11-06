La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández seguirá en la Justicia Federal

Alberto Fernández reveló en sus redes sociales que España revocó la residencia de Fabiola Yañez.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en donde Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.

En distintos tramos de la causa, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de Comodoro Py 2002 para investigarlo. Primero buscó que el caso pasara a la justicia de San Isidro porque los hechos habrían ocurrido cuando compartían la residencia de Olivos, y luego al fuero penal porteño.

La denuncia contra Fabiola Yañez

Por su parte, el expresidente radicó una denuncia en un juzgado de la Ciudad por presunto “hostigamiento” de Yáñez hacia él, desde España, donde ella vivía con su hijo.

En octubre del 2025, la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas ordenó que el juez instructor le pidiera el juez federal Ercolini que se inhibiera de seguir al frente de la causa por violencia de género y le remitiera el expediente.