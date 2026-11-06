La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández seguirá en la Justicia Federal

Luego del pedido de la defensa del expresidente, el máximo tribunal dispuso que la causa por "violencia de género" no pase a la Ciudad de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un pedido del expresidente Alberto Fernández para que la causa por violencia de género que radicó en su contra su expareja, Fabiola Yañez, dejara de instruirse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y pasara a la justicia porteña.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el caso debe quedar en manos del juzgado federal porteño 10, a cardo de Daniel Rafecas.
La Corte Suprema rechazó la decisión que había tomado hace un año la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas de la justicia porteña para quedarse con la causa por violencia de género, amenaza y lesiones que radicó Fabiola Yañez.
La causa contra el expresidente se inició a raíz de diálogos y fotos que aparecían en el celular de la secretaría de Alberto Fernàndez hablando con Fabiola Yañez, y que fueron detectados en el marco de la causa que investiga al expresidente, su secretaria, su marido y distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en donde Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.
En distintos tramos de la causa, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de Comodoro Py 2002 para investigarlo. Primero buscó que el caso pasara a la justicia de San Isidro porque los hechos habrían ocurrido cuando compartían la residencia de Olivos, y luego al fuero penal porteño.
Por su parte, el expresidente radicó una denuncia en un juzgado de la Ciudad por presunto “hostigamiento” de Yáñez hacia él, desde España, donde ella vivía con su hijo.
En octubre del 2025, la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas ordenó que el juez instructor le pidiera el juez federal Ercolini que se inhibiera de seguir al frente de la causa por violencia de género y le remitiera el expediente.
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