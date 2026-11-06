Marcela Pagano contra el fallo que favoreció a Adorni: "Las fechas hablan solas"

El diputada se expresó en rechazo al fallo del fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ex jefe de Gabinete y confirmó que amplió su denuncia.
La diputada Marcela Pagano confirmó que amplío su denuncia, a manera de rechazo al fallo del fiscal Gerardo Pollicita quien consideró que no hubo enriquecimiento ilícitoel en el caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni ,y por lo tanto, la investigación podría pasar de los tribunales de Comodoro Py al fuero Penal Económico.
"Hoy el fiscal Pollicita dijo que no puede probar que Adorni se enriqueció ilícitamente y pidió sacar la causa de Comodoro Py. Mientras tanto, la guita del matrimonio Adorni sigue volando. Amplié la denuncia con datos nuevos del Banco Central", comenzó Pagano su hilo de mensajes en X.
Y agregó más datos: "La Central de Deudores del BCRA es pública. Muestra lo que el Banco Galicia informa cada mes a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni: junio $13,8 millones, julio $13,4, agosto $13,3 y septiembre $18 millones. Todo en situación normal: se paga todos los meses".
"Para dimensionar: el propio fiscal calculó que los ingresos lícitos del matrimonio en toda la gestión fueron $229 millones, menos de $8 millones por mes para los dos. Una sola cuenta, de uno de ellos, en un solo banco, duplica eso. Y Adorni dejó el cargo y el sueldo en junio", continuó.
"Las fechas hablan solas", expuso y detalló "Abril: $3,9 millones. Mayo: $5,3. Junio, el mes en que Adorni rectificó sus declaraciones juradas y renunció: $13,8. Septiembre, el mes en que su defensa presentó la 'explicación' de los bitcoins: $18 millones. El récord de la serie".
"La ley es clara: el enriquecimiento ilícito se investiga hasta dos años DESPUÉS de dejar el cargo. El fiscal ni miró ese período. Le pedí al juez Lijo que rechace la incompetencia, retome la investigación, oficie a los bancos y a ARCA, y cite a Adorni a indagatoria", sostuvo en las redes sociales.
"Y que no te mientan: no hubo sobreseimiento. Hay medio millón de dólares que Adorni escondió toda su gestión y que el fiscal da por 'no desvirtuados" porque nadie puede chequear la historia. Eso no es justificar: es contar un cuento. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", cerró la diputada.
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