Marcela Pagano contra el fallo que favoreció a Adorni: "Las fechas hablan solas"

"Las fechas hablan solas", expuso y detalló "Abril: $3,9 millones. Mayo: $5,3. Junio, el mes en que Adorni rectificó sus declaraciones juradas y renunció: $13,8. Septiembre, el mes en que su defensa presentó la 'explicación' de los bitcoins: $18 millones. El récord de la serie".

"La ley es clara: el enriquecimiento ilícito se investiga hasta dos años DESPUÉS de dejar el cargo. El fiscal ni miró ese período. Le pedí al juez Lijo que rechace la incompetencia, retome la investigación, oficie a los bancos y a ARCA, y cite a Adorni a indagatoria", sostuvo en las redes sociales.

"Y que no te mientan: no hubo sobreseimiento. Hay medio millón de dólares que Adorni escondió toda su gestión y que el fiscal da por 'no desvirtuados" porque nadie puede chequear la historia. Eso no es justificar: es contar un cuento. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", cerró la diputada.