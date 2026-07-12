Caso Skanska: expectativa por la sentencia a Julio De Vido y José López

La investigación

De acuerdo con la investigación judicial, el esquema se habría ocultado mediante la emisión de facturas apócrifas confeccionadas por más de veinte empresas fantasma, que simulaban la prestación de servicios inexistentes para justificar el movimiento de fondos.

Uno de los elementos centrales del expediente fue una grabación interna de la empresa, en la que un ejecutivo de Skanska reconocía el pago de coimas para asegurarse la adjudicación de las obras. Esa evidencia impulsó la investigación y permitió avanzar sobre las presuntas responsabilidades de empresarios y exfuncionarios.

El fallo que dará a conocer el Tribunal Oral Federal N° 4 definirá la situación de todos los imputados y establecerá si corresponde imponer las penas solicitadas por la Fiscalía, además de resolver las medidas patrimoniales y las eventuales inhabilitaciones.

La sentencia marcará un nuevo capítulo en una causa iniciada hace casi dos décadas y considerada uno de los primeros antecedentes de las investigaciones por corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El pronunciamiento también podría abrir una nueva instancia judicial, ya que las partes tendrán la posibilidad de apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.