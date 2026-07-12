Caso Skanska: expectativa por la sentencia a Julio De Vido y José López

El Tribunal Oral Federal N° 4 dará a conocer este lunes la sentencia en la causa por presuntas coimas en la ampliación de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El Tribunal Oral Federal N° 4 dará a conocer este lunes, cerca del mediodía, el veredicto en el juicio por el caso Skanska, uno de los primeros grandes escándalos de presunta corrupción que involucró a exfuncionarios del kirchnerismo y directivos de empresas privadas por las obras de ampliación de gasoductos realizadas en 2004.
La expectativa está centrada en la situación judicial del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsecretario de Obras Públicas, José López, considerados dos de los principales acusados en la causa. Ambos seguirán la lectura de la sentencia de manera remota: De Vido desde su domicilio en Zárate, donde cumple arresto domiciliario, y López desde el penal de Ezeiza.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó penas de entre cuatro y cinco años de prisión para los principales imputados. Además, requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes que, según sostuvo, estarían vinculados con las maniobras investigadas.
La causa tiene su origen en las obras de ampliación de gasoductos adjudicadas a la empresa Skanska durante el primer mandato del expresidente Néstor Kirchner. Según la acusación, la firma habría direccionado licitaciones mediante el pago de sobornos para obtener contratos públicos.
De acuerdo con la investigación judicial, el esquema se habría ocultado mediante la emisión de facturas apócrifas confeccionadas por más de veinte empresas fantasma, que simulaban la prestación de servicios inexistentes para justificar el movimiento de fondos.
Uno de los elementos centrales del expediente fue una grabación interna de la empresa, en la que un ejecutivo de Skanska reconocía el pago de coimas para asegurarse la adjudicación de las obras. Esa evidencia impulsó la investigación y permitió avanzar sobre las presuntas responsabilidades de empresarios y exfuncionarios.
El fallo que dará a conocer el Tribunal Oral Federal N° 4 definirá la situación de todos los imputados y establecerá si corresponde imponer las penas solicitadas por la Fiscalía, además de resolver las medidas patrimoniales y las eventuales inhabilitaciones.
La sentencia marcará un nuevo capítulo en una causa iniciada hace casi dos décadas y considerada uno de los primeros antecedentes de las investigaciones por corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El pronunciamiento también podría abrir una nueva instancia judicial, ya que las partes tendrán la posibilidad de apelar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.