Javier Milei define su agenda internacional para los próximos meses: ¿irá al Reino Unido?

El Presidente planea un viaje a Londres para el último trimestre del año. Allí se reuniría con el premier británico, Keir Starmer. De concretarse, sería la primera visita de un mandatario argentino desde la que hizo Carlos Menem en 1998.
El presidente Javier Milei sigue de cerca el plano internacional y proyecta visitar varios destinos antes de que termine el año. En sus planes figura un viaje al Reino Unido, donde se reuniría con el primer ministro Keir Starmer en Londres.
La idea de que el jefe de Estado pise territorio inglés antes de fin de año, en el marco de una gira comercial bajo el nombre “Argentina Week”, no es nueva. Data de por lo menos un mes y el gabinete libertario lo supo hace dos semanas.
El desafío del oficialismo pasa por llevar el evento “Argentina Week” a Londres en el último trimestre de 2026. Y que en ese ámbito, tal como sucedió en marzo en Nueva York y ocurrirá a fines de septiembre en París, Milei exhiba las bondades del plan económico que motorizó a partir de su llegada la Casa Rosada en diciembre de 2023.
De concretarse, se trataría del primer viaje de un presidente argentino al Reino Unido desde aquel que realizó Carlos Menem en octubre de 1998. "Sería una visita de la que aprendería mucho", dijo Milei en una entrevista brindada al diario inglés The Telegraph en diciembre pasado.
En ese momento, el líder de La Libertad Avanza se refirió al conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas y ratificó que la recuperación no se dará por la vía militar: "Considero que la solución debe buscarse de forma pacífica y por medio de la diplomacia".
Más allá del reclamo por la soberanía de la Islas Malvinas que el oficialismo promete no dejas atrás bajo ninguna instancia, hay un dato no menor: el Gobierno formalizó en junio pasado una solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Si se aprueba su ingreso, la Argentina compartirá por primera vez desde la guerra de 1982 un bloque de libre comercio con el Reino Unido, socio pleno de este tratado.
La novedad fue comunicada por el canciller Pablo Quirno. El funcionario, valorado por el Presidente, al punto de que sonó para reemplazar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, remarcó que pisar el bloque permitiría ampliar mercados para productos argentinos. Además de mejorar las condiciones de acceso para bienes y servicios nacionales, serviría para incrementar las oportunidades en sectores como la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento.
La iniciativa se enmarca también en una estrategia más amplia de apertura comercial impulsada por la gestión de La Libertad Avanza, que incluye el respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por otro lado, Milei anticipó ante los suyos que pretende estar en la asunción de la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori, el 26 de julio; en el acto del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto; y evalúa reunirse con la primera figura de Ecuador, Daniel Noboa, también en el octavo mes del año.
Asimismo, en su agenda figuran dos nuevos viajes a Estados Unidos: el primero hacia finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el segundo a principios de diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, por la Cumbre del G20 programada del 14 al 16 del mes.
*Con información de la agencia Noticias Argentinas