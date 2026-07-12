Javier Milei define su agenda internacional para los próximos meses: ¿irá al Reino Unido?

En ese momento, el líder de La Libertad Avanza se refirió al conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas y ratificó que la recuperación no se dará por la vía militar: "Considero que la solución debe buscarse de forma pacífica y por medio de la diplomacia".

Más allá del reclamo por la soberanía de la Islas Malvinas que el oficialismo promete no dejas atrás bajo ninguna instancia, hay un dato no menor: el Gobierno formalizó en junio pasado una solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Si se aprueba su ingreso, la Argentina compartirá por primera vez desde la guerra de 1982 un bloque de libre comercio con el Reino Unido, socio pleno de este tratado.

La novedad fue comunicada por el canciller Pablo Quirno. El funcionario, valorado por el Presidente, al punto de que sonó para reemplazar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, remarcó que pisar el bloque permitiría ampliar mercados para productos argentinos. Además de mejorar las condiciones de acceso para bienes y servicios nacionales, serviría para incrementar las oportunidades en sectores como la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento.

La iniciativa se enmarca también en una estrategia más amplia de apertura comercial impulsada por la gestión de La Libertad Avanza, que incluye el respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los otros viajes que planea Milei al exterior

Por otro lado, Milei anticipó ante los suyos que pretende estar en la asunción de la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori, el 26 de julio; en el acto del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto; y evalúa reunirse con la primera figura de Ecuador, Daniel Noboa, también en el octavo mes del año.

Asimismo, en su agenda figuran dos nuevos viajes a Estados Unidos: el primero hacia finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el segundo a principios de diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, por la Cumbre del G20 programada del 14 al 16 del mes.

*Con información de la agencia Noticias Argentinas