Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza

El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, cuestionó públicamente los dichos de la dirigente mendocina y fijó la postura oficial de su país frente a la controversia. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó.

Embajador de Francia, Romain Louis NADAL, junto a un Peugeot 403 de época.

Casado integra la administración provincial encabezada por Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical, dentro de la coalición Cambia Mendoza, donde ocupa el cargo de vicegobernadora desde diciembre de 2023.

Su recorrido político reciente estuvo marcado por la ruptura con el PRO, partido del que se desafilió en mayo de 2025, en medio de un proceso de acercamiento a La Libertad Avanza.

En declaraciones radiales, la funcionaria reveló que el presidente Javier Milei le manifestó que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”, en referencia a su posible incorporación al espacio oficialista.

El vínculo de Casado con el Gobierno nacional también se explica por su cercanía con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien la vicegobernadora mendocina ha definido en distintas oportunidades como su principal referente política y mentora.