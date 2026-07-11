Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza

La embajada francesa sancionó a Hebe Casado tras sus comentarios sobre el seleccionado galo y advirtió que ningún funcionario de ese país participará de actividades oficiales junto a ella.
La embajada de Francia en la Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de que calificara al seleccionado francés como un “equipo africano” en una publicación realizada durante un partido frente a Paraguay.
La decisión diplomática implica que la funcionaria no podrá ingresar a la sede de la embajada ni participar de actividades oficiales con representantes franceses, salvo que se retracte de sus declaraciones, según trascendió en las últimas horas.
La polémica se originó a partir de un mensaje publicado por Casado en la red social X, en el que se refirió al combinado europeo como un “equipo africano flojo de modales”, una expresión que provocó el rechazo de la representación diplomática francesa.
De acuerdo con la medida adoptada por la embajada, ningún funcionario de Francia participará en reuniones o actividades con el gobierno de Mendoza si la vicegobernadora está presente.
El embajador francés en la Argentina, Romain Nadal, cuestionó públicamente los dichos de la dirigente mendocina y fijó la postura oficial de su país frente a la controversia. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó.
Casado integra la administración provincial encabezada por Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical, dentro de la coalición Cambia Mendoza, donde ocupa el cargo de vicegobernadora desde diciembre de 2023.
Su recorrido político reciente estuvo marcado por la ruptura con el PRO, partido del que se desafilió en mayo de 2025, en medio de un proceso de acercamiento a La Libertad Avanza.
En declaraciones radiales, la funcionaria reveló que el presidente Javier Milei le manifestó que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”, en referencia a su posible incorporación al espacio oficialista.
El vínculo de Casado con el Gobierno nacional también se explica por su cercanía con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien la vicegobernadora mendocina ha definido en distintas oportunidades como su principal referente política y mentora.
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