Causa AMIA: piden la captura internacional de otro jerarca iraní

Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, imputó a Alí Asghar Hejazi y a otros iraníes y libaneses, en la investigación por el atentando a la mutual judía.

El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscapara para la Investigación del atentado a la AMIA, pidió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados en la causa por el ataque a la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994.

A través de unos dictámenes firmados este miércoles, también imputó y solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, alto jerarca del régimen iraní, uno de los dirigentes cercanos al líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero tras los ataques de los Estados Unidos e Israel contra Theran y otras ciudades del país islámico.

A partir de la investigación de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, un ente donde se encontró información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En su dictamen, el titular de la UFI- AMIA indicó que Hejazi debe responder "tanto por su responsabilidad en el ataque que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la AMIA/DAIA en Buenos Aires", como también por "brindar patrocinio a la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbolá".

En base a la imputación, se "requerirá al señor juez que lo convoque para ser oído en declaración indagatoria, y que a tal fin se disponga su captura nacional e internacional y su rebeldía. A su vez, se requerirá la habilitación del juicio en ausencia a su respecto y que se ordene su procesamiento".

Serán juzgados -aunque no se presenten en Buenos Aires- Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

La solicitud del fiscal Basso ingresó en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

