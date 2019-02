Lo definirá el Tribunal Oral Federal número 2 que, además, dará a conocer el veredicto contra Juan José Galeano, Hugo Anzorregui y Rubén Baraja.

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso un cuarto intermedio y a las 16 horas se va a dar a conocer el veredicto contra el ex presidente, Carlos Saúl Menem, Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorregui y el ex titular de la DAIA, Rubén Baraja.