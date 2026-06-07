La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo

Fuerte competencia con los cero kilómetro

Desde la entidad atribuyen parte de la situación a la fuerte competencia que ejercen los vehículos cero kilómetro, cuya oferta se amplió en los últimos meses. Según explicó Lamas, este escenario obliga a muchos propietarios a revisar sus expectativas de precio para concretar una venta.

“Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, sostuvo.

Financiamiento

Otro factor que condiciona la actividad es el financiamiento. De acuerdo con la cámara empresaria, las tasas de interés disponibles para la compra de usados continúan siendo elevadas para buena parte de los potenciales compradores, lo que limita la concreción de operaciones financiadas.

Aun así, desde la CCA consideran que el contexto actual puede representar una oportunidad para quienes buscan adquirir un vehículo. Lamas afirmó que no se esperan nuevas bajas significativas en los precios de los 0 km, salvo que se produzcan cambios impositivos de relevancia, por lo que entiende que el mercado ofrece hoy una amplia variedad de opciones y valores competitivos para los compradores.

Mientras tanto, el comportamiento del consumo seguirá siendo una de las variables clave para determinar si el segmento logra recuperar dinamismo en la segunda mitad del año.

Ránking de autos usados más vendidos:

WV Gol y Trend: 7.655

Toyota Hilux: 5.674

Chevrolet Corsa y Classic: 3.954

Ford Ranger: 3.791

VW Amarok: 3.529

Peugeot 208: 3.201

Ford EcoSport: 2.796

Toyota Corolla: 2.731

Ford Ka: 2.593

Fiat Palio: 2.568

Los autos eléctricos más vendidos

Toyota Corolla Cross HEV: 256

Toyota Corolla HEV: 193

Toyota RAV4 HEV: 29

Ford Kuga HEV: 20

BAIC BJ30 HEV: 19

Chery Tiggo 7 MHEV: 19

Ford Maverik HEV: 19

Renault Arkana MHEV: 15

Ford F-150 HEV: 12

Fiat 600 MHEV: 11