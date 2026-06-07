La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo

Las operaciones de vehículos de segunda mano registraron una caída interanual del 6,96% en mayo, según la Cámara del Comercio Automotor.
La venta de autos usados volvió a mostrar señales de debilidad en mayo y confirmó la inestabilidad que atraviesa el mercado desde el inicio del año. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes pasado se comercializaron 144.050 vehículos de segunda mano, una cifra que representó una caída del 6,96% respecto de mayo de 2025, cuando se habían vendido 154.830 unidades.
El retroceso también se observó en la comparación mensual. Frente a abril, cuando se registraron 154.792 operaciones, el mercado experimentó una baja del 6,94%, lo que evidencia la dificultad para sostener una tendencia de crecimiento.
En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se concretaron 736.136 transferencias de vehículos usados, un 5,04% menos que en el mismo período del año anterior, cuando se habían contabilizado 775.213 unidades.
“El mercado del auto usado sigue inestable desde comienzo del año. Un mes sube y otro baja. Este mes no fue la excepción”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA. El directivo remarcó que, pese a la retracción observada, el sector ya superó las 730.000 operaciones en lo que va del año.
Desde la entidad atribuyen parte de la situación a la fuerte competencia que ejercen los vehículos cero kilómetro, cuya oferta se amplió en los últimos meses. Según explicó Lamas, este escenario obliga a muchos propietarios a revisar sus expectativas de precio para concretar una venta.
“Algunos dueños deben aceptar un ajuste mayor en su vehículo si realmente lo quieren vender, y este es un proceso que demanda algún tiempo para encontrar un equilibrio adecuado”, sostuvo.
Otro factor que condiciona la actividad es el financiamiento. De acuerdo con la cámara empresaria, las tasas de interés disponibles para la compra de usados continúan siendo elevadas para buena parte de los potenciales compradores, lo que limita la concreción de operaciones financiadas.
Aun así, desde la CCA consideran que el contexto actual puede representar una oportunidad para quienes buscan adquirir un vehículo. Lamas afirmó que no se esperan nuevas bajas significativas en los precios de los 0 km, salvo que se produzcan cambios impositivos de relevancia, por lo que entiende que el mercado ofrece hoy una amplia variedad de opciones y valores competitivos para los compradores.
Mientras tanto, el comportamiento del consumo seguirá siendo una de las variables clave para determinar si el segmento logra recuperar dinamismo en la segunda mitad del año.
WV Gol y Trend: 7.655
Toyota Hilux: 5.674
Chevrolet Corsa y Classic: 3.954
Ford Ranger: 3.791
VW Amarok: 3.529
Peugeot 208: 3.201
Ford EcoSport: 2.796
Toyota Corolla: 2.731
Ford Ka: 2.593
Fiat Palio: 2.568
Toyota Corolla Cross HEV: 256
Toyota Corolla HEV: 193
Toyota RAV4 HEV: 29
Ford Kuga HEV: 20
BAIC BJ30 HEV: 19
Chery Tiggo 7 MHEV: 19
Ford Maverik HEV: 19
Renault Arkana MHEV: 15
Ford F-150 HEV: 12
Fiat 600 MHEV: 11
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