Causa ARSAT: declara Facundo Leal tras hallarle una fortuna que no pudo justificar

La investigación avanzó tras un allanamiento en sus domicilios que derivó en un inesperado hallazgo. Ahora la Justicia busca determinar el origen de esos 2 millones de dólares que le encontraron.
El extitular del ARSAT y ORSNA, Facundo Leal, deberá concurrir este lunes a las 10 ante el juzgado Federal de San Martín para ser indagado en la causa en la que se lo investiga por presuntas coimas, luego de que, en un allanamiento en su domicilio, se encontraran USD 2.000.000 y drogas.
Leal fue titular de ARSAT y del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses con arresto domiciliario bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.
La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó USD 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.
Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada.
Aún no está claro qué actitud adoptará mañana en la audiencia ante el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro —si declarará o presentará un escrito— ya que hasta ahora no tuvo una actitud colaborativa, y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.
Leal presidió ARSAT (empresa de telecomunicaciones y servicios satelitales) desde 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del ORSNA. Tras su dimisión a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.
Junto a Leal, la Justicia citó a declarar a otros exmiembros de la cúpula de ARSAT: Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. Este grupo de exfuncionarios, oriundos de la provincia de Mendoza, es conocido en los pasillos del poder como la “banda de los mendocinos”. Todos están citados a indagatoria durante esta semana.
Como parte del proceso, el juez Mirabelli dictó diversas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil con el fin de reconstruir la trazabilidad de sus patrimonios.