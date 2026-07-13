Causa ARSAT: declara Facundo Leal tras hallarle una fortuna que no pudo justificar

Aún no está claro qué actitud adoptará mañana en la audiencia ante el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro —si declarará o presentará un escrito— ya que hasta ahora no tuvo una actitud colaborativa, y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Leal presidió ARSAT (empresa de telecomunicaciones y servicios satelitales) desde 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del ORSNA. Tras su dimisión a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.

Junto a Leal, la Justicia citó a declarar a otros exmiembros de la cúpula de ARSAT: Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. Este grupo de exfuncionarios, oriundos de la provincia de Mendoza, es conocido en los pasillos del poder como la “banda de los mendocinos”. Todos están citados a indagatoria durante esta semana.

Como parte del proceso, el juez Mirabelli dictó diversas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil con el fin de reconstruir la trazabilidad de sus patrimonios.