China le respondió el embajador de Estados Unidos en Argentina

La Embajada del país asiático le contestó a Peter Lamelas que llamó a frenar las inversiones chinas en nuestro país. También salió al cruce la empresa Huawei.
La embajada de China en la Argentina salió al cruce y le respondió al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, con una contundente frase. "Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de guerra fría", expresaron.
Son "calumnias sin ningún fundamento", sostuvo la institución asiática mediante un comunicado publicado en las redes sociales, en respuesta a la declaración del funcionario norteamericano, quien advirtió que la injerencia de China en áreas estratégicas como Vaca Muerta "no traería más inversiones".
En ese sentido, las autoridades orientales recordaron: "Viene generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado".
La empresa china de telefonía Huawei también le contestó a Lamelas y aseguró que cuenta con "un historial impecable" en ciberseguridad y protección de datos.
El jueves en el marco de la AmCham Energy Summit, Lamelas apuntó contra Huawei y la acusó de compartir datos con el Partido Comunista Chino.
La firma respondió y aseveró que se trata de acusaciones "sin sustento" y recordó que ya lleva 25 años trabajando en Argentina.
"Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país”, remarcó mediante un comunicado.
Y destacó: “Una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina acompañando la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad". Por lo tanto, "frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia”.
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