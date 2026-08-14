China le respondió el embajador de Estados Unidos en Argentina

El detonante del conflicto

El jueves en el marco de la AmCham Energy Summit, Lamelas apuntó contra Huawei y la acusó de compartir datos con el Partido Comunista Chino.

La firma respondió y aseveró que se trata de acusaciones "sin sustento" y recordó que ya lleva 25 años trabajando en Argentina.

"Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país”, remarcó mediante un comunicado.

Y destacó: “Una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina acompañando la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad". Por lo tanto, "frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia”.