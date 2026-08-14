EEUU identificó a la Argentina como un "nodo de riesgo" de una red china

La Casa Blanca publicó un informe que incluye al país dentro de “corredores latinoamericanos” que desvían bienes a terceros países para eludir aranceles de hasta el 50%
Estados Unidos identificó a la Argentina como un “nodo de riesgo” dentro de una red global de triangulación ilegal de mercancías chinas hacia el mercado estadounidense, según un informe publicado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera del gobierno de Donald Trump, titulado The Great Transshipment Scam.
El documento, difundido en paralelo a la participación del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham,) coloca al país en el Nivel 3 de la llamada Red de Triangulación en la Sombra (Shadow Transshipment Network), una arquitectura de más de 40 países que —según Washington— sirve de puente para que productos de origen chino ingresen a Estados Unidos con una identidad falsa y eludan aranceles que rondan el 50%.
El informe describe a Argentina como parte de los “Corredores Latinoamericanos”, un núcleo funcional que incluye a Brasil, Chile, Colombia y Perú, y al que se le atribuye un rol de triangular por el Atlántico y el Pacífico el almacenamiento en depósitos fiscales y ensamblaje regional de mercancías de procedencia china.
Washington clasifica a los países del Nivel 3 como “objetivos oportunistas”: economías de menor escala que, a diferencia de los grandes intermediarios como México o la Unión Europea (UE), no mueven los mayores volúmenes de bienes, pero ofrecen ventajas específicas que los exportadores vinculados a China aprovechan: mano de obra barata, zonas francas con controles laxos, acceso portuario estratégico y capacidad aduanera limitada.
La advertencia del informe llega en un momento de tensión creciente entre Washington y Beijing por el control de sectores estratégicos en la región.
Lamelas advertió a las empresas y gobiernos de Argentina sobre la utilización de infraestructura tecnológica provista por compañías chinas en torno a las operaciones de Vaca Muerta. Lo hizo este jueves durante su disertación, ante ejecutivos y funcionarios, en el Summit Amcham 2026 desarrollado en una hotel porteño.
"La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero necesitan garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI", planteó Lamelas en la apertura del evento.
En ese sentido, el diplomático explicitó y advirtió a funcionarios y empresarios con intereses en el sector energético: "Entienda eso. Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, es todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta".
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