EEUU identificó a la Argentina como un "nodo de riesgo" de una red china

La advertencia del informe llega en un momento de tensión creciente entre Washington y Beijing por el control de sectores estratégicos en la región.

Lamelas advertió a las empresas y gobiernos de Argentina sobre la utilización de infraestructura tecnológica provista por compañías chinas en torno a las operaciones de Vaca Muerta. Lo hizo este jueves durante su disertación, ante ejecutivos y funcionarios, en el Summit Amcham 2026 desarrollado en una hotel porteño.

"La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero necesitan garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI", planteó Lamelas en la apertura del evento.

En ese sentido, el diplomático explicitó y advirtió a funcionarios y empresarios con intereses en el sector energético: "Entienda eso. Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, es todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta".