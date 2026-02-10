Reforma laboral: el Gobierno cede, negocia cambios y busca apoyos clave en el Senado

La Casa Rosada avaló los cambios negociados por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, con la oposición dialoguista. El objetivo es asegurar los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa y descomprimir el conflicto con las provincias, que advertían por una pérdida estimada en unos 3 billones de pesos de un tributo coparticipable en un contexto de fuerte caída de la recaudación.

Una fuente que participó de las negociaciones explicó que “se validó todo” y que las modificaciones respecto del texto original serían 28, aunque evitó precisar el detalle. Bullrich confirmó que los retoques incluyen cambios de redacción y aclaró que fueron consensuados con bloques aliados. Entre ellos, se eliminará la denominación “industria del juicio” en el capítulo referido a la Justicia laboral.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de refroma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó la jefa de la bancada oficialista durante una conferencia de prensa.

La exclusión del artículo sobre Ganancias marca un giro respecto de la postura que el propio Gobierno había dejado trascender la semana pasada, cuando sostenía públicamente que no se modificaría “ni una coma” del proyecto original. El cambio de estrategia se terminó de sellar en reuniones realizadas en la Jefatura de Gabinete, en Balcarce 50, cuando comenzó la cuenta regresiva para el inicio del debate en el recinto.

Bullrrich Patricia Bullrich presentó la reforma laboral junto a los bloques que acompañarán la medida

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Enlace Parlamentario, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La reunión se extendió por una hora y 45 minutos y estuvo marcada por un fuerte hermetismo.

La reforma laboral y el Gobierno que quiere destrabar el conflicto para lograr consenso

El proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo tiene como ejes centrales la modificación de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y cambios en el poder de representación y financiamiento de los sindicatos. De los 182 artículos que componen la iniciativa, el Gobierno está dispuesto a discutir cerca de 20 para lograr consensos.

Bullrich aseguró tras un encuentro de más de tres horas con representantes de la oposición dialoguista que existe un acuerdo avanzado y que el oficialismo llegará a la sesión con un texto consensuado. En la misma línea, Santilli se mostró optimista sobre la aprobación en general del proyecto y dejó abierta la puerta a modificaciones, siempre que no se altere el espíritu de la ley.