Condena a Cristina: cómo lo reflejó la prensa internacional

De inmediato, la prensa internacional se hizo eco de la noticia de la condena de la actual vicepresidenta.

El Mundo, de España, afirmó que se trató de un hecho “histórico” y destacó que la condena sobre “la dirigente más influyente y polarizadora de las últimas dos décadas en el país” es algo “nunca antes visto en Argentina”.

“Condenada Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción”, tituló el Diario El País de España en su sitio web.

https://twitter.com/elpaisuy/status/1600259306414395401 Cristina Kirchner habló tras el fallo de vialidad y dijo que no será candidata en 2023 https://t.co/vpTMWdsTNg — EL PAÍS (@elpaisuy) December 6, 2022

El País, de Uruguay, tituló: “Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada en forma perpetua para ejercer cargos públicos”.

Y agregaron: “La Justicia encontró a la vicepresidenta argentina culpable del delito de defraudación al Estado por favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz”.

Por su parte, En Chile, La Tercera, también afirmó que fue un “fallo histórico” aunque explicó que puede ser apelado y quedará firme luego de un largo proceso.

En México, El Universal, sumó la respuesta de Fernández de Kirchner, quien negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.

The Washington Post señaló a “la peronista” como “quizás la política más influyente de la nación de las últimas dos décadas”, al igual que The New York Times.

The Guardian inglés, tituló poniendo énfasis en la suma que implicó el delito, que asciende a los mil millones de dólares.

https://twitter.com/Corriere/status/1600248678396092426 Argentina, la vicepresidente Kirchner condannata a sei anni https://t.co/jEOY7FXSXQ — Corriere della Sera (@Corriere) December 6, 2022

En Italia, el diario Corriere della Sera, también publicó la noticia, aunque con un tono más lineal e informativo.

Der Spiegel, medio alemán, explicó la condena y mencionó que “las acusaciones se relacionan con la permanencia de los Kirchner en la jefatura de Estado” aunque, “el gobierno argentino de izquierda calificó las investigaciones contra Kirchner como ‘lawfare’, como una guerra con medios legales”.