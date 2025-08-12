Causa Vialidad: Cristina Kirchner intenta frenar el decomiso de sus bienes

El monto que todos los condenados deben afrontar de forma solidaria asciende a 537 millones de dólares. En este contexto, según publicó Clarín. la ex presidenta dijo “no tengo bienes” para hacer frente a esa cifra, mientras que la defensa discute el cálculo del dinero reclamado.

En la presentación aseguran que el Tribunal no es competente y que esto debe tramitar en el fuero civil y comercial. De esta forma, exigen la suspensión de la ejecución patrimonial.

Cristina tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al decomiso del caso Vialidad junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y los demás acusados.

La cifra fue la avalada por el juez Gorini después de los informes periciales presentados por los profesionales de la Corte Suprema, de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del perito de parte.

El monto exigido es fruto de una cuenta que “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.

Sobre la relación del patrimonio y el delito de administración fraudulenta, la ex Presidenta dijo: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

Y añadió: “no tengo “bienes que sirvan a esos fines” y que consecuentemente puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

Cristina no tiene el peso de antes, pero logró imponer a Mayra Mendoza. Cristina, de lleno en la campaña.

Cristina Kirchner quiere estar presente en la campaña

El Partido Justicialista Nacional fue escenario este lunes de un encuentro de trabajo que reunió a partidos, organizaciones sociales y sindicatos que integran el frente Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de delinear acciones de campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre.

La reunión, que se desarrolló en la sede de Matheu, definió como prioridad llevar a todo el territorio bonaerense la síntesis de los mensajes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en sus últimas apariciones públicas apuntó contra las consecuencias sociales y económicas derivadas de las políticas del presidente Javier Milei.

Durante el cónclave, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para “concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar”, con la mira puesta en lograr una mayoría en el Congreso que permita “frenar los embates” del Gobierno y “recuperar los derechos que la mayoría del pueblo argentino está perdiendo”.

Por su parte Cristina saludó mediante un mensaje a militantes de La Cámpora que inauguraron en Bahía Blanca una Unidad Básica con su nombre.

Luego de dialogar con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la exmandataria decidió enviarles un mensaje a los militantes de la localidad General Cerri, desde su departamento del barrio de Constitución, dónde cumple condena de prisión domiciliaria.

“Me avisa Mayra (Mendoza) que en esa localidad doblemente castigada por Milei, quien vetó la ayuda para Bahía Blanca, están inaugurando la unidad básica 'Cristina Libre'. Muchas gracias a todos y a todas las compañeras que han tomado esta decisión de abrir un local que se llama 'Cristina Libre' porque podría haberse llamado de otra manera", manifestó.