Crimen del colectivero: Berni puso en duda que haya sido un "hecho de inseguridad"

Berni fue agredido este lunes con golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de Barrientos en La Matanza, crimen por el cual la UTA declaró un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano.

linea-620-mataron-un-colectivero-un-tiro-el-pecho-virrey-del-pino-foto-telam.webp El crimen del colectivero en La Matanza generó un fuerte repudio por parte de sus compañeros y colegas. Archivo.

El asesinato del colectivero fue perpetrado el lunes a las 4.30 en la localidad de Virrey del Pino, donde su vehículo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la Policía y avaladas por testigos.

"No fue lo habitual, no quiero naturalizar. Por lo general los delitos tienen patrones que coinciden. Cambian los actores pero los patrones son siempre los mismos", explicó Berni anoche en declaraciones al canal América Noticias.

En esta línea, sostuvo que no es lo habitual "que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata" y aclaró que "no puede dar precisiones que entorpezcan la etapa de investigación".

El ministro explicó que el arma utilizada para perpetrar el crimen fue una pistola calibre 40, con municiones Smith&Wesson y explicó que se trata de un arma "típica de sicario" y que "no es el arma de los delitos amateur del conurbano".

"No es común que vayan a las 4 a asaltar un colectivo y que no se lleven nada. Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con armamento que usan los delincuentes profesionales, delincuentes de alta monta, esas municiones salen una fortuna", aseguró el funcionario bonaerense.

Berni además amplió que los criminales se llevaron una cartera, que ni siquiera abrieron, y que no tenía mucha plata y además "no se quedaron con el celular, que sale 50 mil pesos en cualquier lugar de la Argentina".

"No sé si nos tiraron un muerto", señaló Berni al responder una pregunta en ese sentido, durante un tramo de la entrevista que le formularon en el canal América Noticias.

En tanto, en la mañana del martes en declaraciones a radio Diez y La Red, Berni reiteró que "hubo infiltrados" en la manifestación de choferes de colectivos que se realizó ayer en repudio al asesinato de Barrientos, que se llevó a cabo en Avenida General Paz y José Manuel de Rosas, donde Berni se hizo presente y resultó agredido.