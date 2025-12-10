La hija de María Corina Machado recibió el galardón en Oslo

"Primero que nada, en nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad", explicó Corina Machado en el audio.

WATCH LIVE: The 2025 Nobel Peace Prize award ceremony from Oslo.



Where are you watching from?



— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

“Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", comenzó el mensaje dirigido a las autoridades del Instituto Nobel.

En su audio, la dirigente opositora a Maduro aseguró que el premio hace sentir "muy emocionado y honrado" al pueblo venezolano. “Y por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora", agregó.

corina machado El audio que compartió María Corina Machado durante la ceremonia.

"Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto", sentenció.

Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece públicamente desde hace once meses, cuando encabezó en Caracas una protesta contra Maduro. Desde que se conoció el premio, seguía la incógnita sobre su eventual presencia en el acto, justamente por su situación: se ocultó tras las elecciones en las que Maduro obtuvo un tercer mandato, un resultado que la opositora atribuye a un fraude contra su candidato, Edmundo González Urrutia.

María Corina Machado Venezuela.jpg María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, habló sobre un posible éxodo masivo de sus compatriotas.

Machado había confirmado días antes su intención de asistir a Noruega para recoger el Nobel de la Paz, lo que habría supuesto su primera aparición pública desde enero. Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca señaló a la emisora colombiana Blu Radio que la intención de María Corina era “estar aquí con nosotros”. En la capital noruega también se encuentran su madre, Corina Parisca, y su hija, acompañada por sus dos hermanos.

Durante estos días en Oslo también se encuentran miembros de la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y exiliado en España desde septiembre de 2024. Además, han sido invitados varios mandatarios latinoamericanos: los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa.

Javier Milei había viajado a Noruega para estar presente en la entrega del premio, y acompañar a Machado, pero finalmente la venezolana no asistirá. La última vez que la dirigente se presentó en público fue hace once meses cuando encabezó una protesta en Caracas contra Nicolás Maduro.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: "Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre y leerá el discurso que María Corina misma ha escrito", y agregó: "Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”.