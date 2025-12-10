Horacio Rosatti advierte sobre reformas judiciales y reclama por la cobertura de vacantes

En este contexto, Rosatti defendió el rol del Consejo de la Magistratura y sostuvo que los otros mecanismos posibles, como la elección popular o la selección directa del Ejecutivo, requieren una reforma constitucional.

Además, el magistrado sostuvo que el organismo trabaja para agilizar concursos y reforzar capacitaciones orientadas a causas complejas, desde narcotráfico y lavado hasta pornografía infantil.

En su discurso, destacó que el Consejo avanzó en el enjuiciamiento de magistrados, lo que consideró un aporte para fortalecer la confianza social.

Rosatti recordó también el reciente homenaje a los jueces del Juicio a las Juntas militares y afirmó que espera que en el futuro se reconozca el rol judicial en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Las declaraciones de Rosatti fueron realizadas durante la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, realizada en La Rural, que fue inaugurada por el presidente de esa entidad, Andrés Basso, quien alertó sobre la “crisis de credibilidad” del Poder Judicial y reclamó madurez institucional.

Asimismo, señaló que, a su entender, buscan debilitar la independencia judicial y reiteró el reclamo por la gran cantidad de vacantes.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, coincidió en la preocupación por los cargos sin cubrir y responsabilizó al Congreso por las demoras. Defendió la austeridad del Gobierno, mencionó proyectos legislativos como el nuevo Código Penal y pidió avanzar con el sistema acusatorio en todo el país. También insistió en el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, iniciativa rechazada por Basso momentos antes.

El brindis final estuvo a cargo del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien resaltó el valor de la imparcialidad y recordó a los magistrados del Juicio a las Juntas. Llamó a distinguir entre preferencias personales y exigencias del derecho, y afirmó que la mejora del Poder Judicial depende de decisiones de otros poderes del Estado.