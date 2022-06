Cristina: "Como no estar acá a 10 años de la recuperación de YPF"

“Como estar acá y hoy. Acá en Tecnópolis, a 100 años del decreto de Yrigoyen y 10 años de la recuperación de YPF”, señaló Cristina en el inicio de su discurso.

"Néstor compraba acciones de YPF en Nueva York con los dividendos que le daban a la provincia porque quería tener el 5% y tener un director adentro", agregó.

Luego Cristina sostuvo que "Tecnópolis iba a ser dos fines de semanas pero el Jefe de Gobierno, MM, no nos permitió hacerlo en un predio de Figueroa Alcorta e hicimos esto que hoy sigue. Ante la adversidad: pecho, coraje y hacer algo mucho mejor"

Embed

Cristina resaltó que "crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina" entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los "cuatro años posteriores cayeron 20 puntos" durante la gestión de Cambiemos.

"Recuperamos YPF y le pagamos el corralito a la primera Alianza. Los millenials no deben saber qué es el corralito: se quedaron con todos los ahorros", apuntó.

También sostuvo que "nadie puede negar que desde 1983 el principal problema estructural que tenía la Argentina" era "el peso de su deuda externa" y "todos los condicionamientos de esa deuda".

Además, dijo que “gobernar es administrar tensiones en favor de las grandes mayorías” y consideró que el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno había encontrado "la forma de desendeudar a la Argentina”.

"En la Argentina hubo un proceso de desindustrialización tan grande que sobraba el gas y llegamos a vendérselo a precio de regalo a Chile. Y lo leí en Ámbito Financiero, no en Granma", señaló.

Sostuvo que "no fue una decisión dogmática" la estatización de YPF, sino que se trató de "recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos",

“He cumplido con el deber de devolver a los argentinos YPF y Vaca Muerta y su enorme potencial”, acotó.

“Te pido Alberto que uses la lapicera, que no significa pelearse. Argentina le ha dado mucho a no tanta gente", dijo en dirección a la figura del Presidente.

Mientras que el cierre hizo una mención a la jornada del Ni Una Menos.

YPF-Cristina-01.jpg Cristina en el acto de YPF.

El mandatario y la vicepresidenta volvieron a compartir un acto después de haber participado de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1° de marzo pasado.

Cristina Fernández de Kirchner cumplió un rol protagónico en la estatización de YPF, que estaba en manos de la multinacional española Repsol, cuando el 16 de abril de 2012 anunció, como Presidenta entonces, la recuperación de la compañía a través de un proyecto de ley aprobado por el Congreso.

Entre 1991 y 1992 la empresa había dejado de ser una Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima, y en 1999 fue vendida a Repsol, que adquirió el 97,81% de las acciones en aproximadamente 13.500 millones de euros.

Hubo una caída de inversión y menos producción. En 2011 las importaciones de gas y petróleo generaron un déficit superior a los 3.000 millones de dólares y se sumaron a la desinversión de Repsol, lo que motivó a Fernández de Kirchner a la idea de "recuperar la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", según sus propias palabras de entonces, en un mensaje difundido en cadena nacional.

YPF celebra también los 10 años de su expropiación, una empresa que tiene como desafío incrementar su producción, con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, anunciado en abril último por el presidente Alberto Fernández.