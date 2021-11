Cristina anunció que no irá al búnker del Frente de Todos

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", señaló Cristina Kirchner a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que la vicepresidenta había participado del cierre de campaña de Frente de Todos el pasado jueves en el Parque Néstor Kirchner de Merlo y su presencia para hoy en Chacarita, el mismo búnker utilizado en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, era una de las dudas que se terminó de dilucidar una hora después de que concluyeran las elecciones generales legislativas.

La decisión de Cristina Kirchner, si bien fundamentada en la recomendación médica, coincide con las versiones sobre resultados similares a los de las PASO que determinarían que el oficialismo podría perder el Quórum en el Senado.

En tanto, cabe destacar que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los miembros de su gabinete y la primera candidata nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, esperan los primeros resultados de la elección en la residencia del mandatario ubicada en La Plata.