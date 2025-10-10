Guillermo Francos negó cobrar 180.000 dólares por mes de YPF

La legisladora, que viene de abandonar el bloque libertario, aseguró que el funcionario percibe 180.000 dólares por mes por ser parte del directorio de la petrolera estatal, tarea que cumple en paralelo a su rol central en el Gobierno.

“Soy miembro directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrar honorarios”, aclaró el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia.

La acusación de Marcela Pagano

En una entrevista con el canal de streaming Carnaval, Marcela Pagano había cuestionado a Francos por “llevarse una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce”.

“180 mil dólares, claro. Guillermo Francos se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF”, se quejó la legisladora del bloque Coherencia.

“¿Cómo querés que la gente que la está peleando a fin de mes no lo repudie?”, dijo al ver imágenes del escrache público de un manifestante al funcionario de Javier Milei por el supuesto cobro de 180 mil dólares al mes.

Embed "Guillermo Francos se lleva 180.000 dólares por mes, es parte del Directorio de YPF"



La Diputada Marcela Pagano, que entró al Congreso por La Libertad Avanza, contó el verdadero motivo por el cuál el Jefe de Gabinete de la Nación se expone tanto en los medios. pic.twitter.com/eYZVhMwNXa — El Prensero (@El_Prensero) October 10, 2025

Al respecto, Pagano lamentó que Francos se haya resignado a “poner la cara” por este Gobierno “en este tramo de su vida” y vaya a “jubilarse de esa manera”.

Consultada sobre qué tareas desarrollará el jefe de Gabinete en YPF, la diputada nacional contestó: “Nada, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su experiencia en una petrolera? Se la lleva”, insistió.

Y agregó, para que no quedasen dudas sobre su postura crítica: “Es todo casta, claro que sí”.