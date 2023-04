Cristina criticó el operativo de detención del colectivero acusado de pegarle a Berni

La expresidenta utilizó su cuenta de Twitter para analizar el modo de detención de los choferes acusados de golpear al funcionario bonaerense señalando: “Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA”.

Embed Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

“Me dicen -agregó- que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”, se preguntó.

La titular del Senado reprodujo, además, uno de los mensajes que recibió sobre el tema: “Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni’. Claro que lo trataron mejor -explicó Cristina Kirchner-: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

El operativo cuestionado por Cristina Kirchner

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas por participar el último lunes en la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, durante una protesta de colectiveros en la avenida General Paz por la muerte del chofer Daniel Barrientos de la línea 620.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, y se hicieron en allanamientos en Merlo y Laferrere por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 20, a cargo de la Dra Luisa María Escrich, en la causa por "atentado y resistencia a la autoridad y lesiones", con intervención de la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas Número 31.

Los procedimientos fueron llevados adelante por el Departamento de Investigaciones de la Comuna 9 de la Policía de la Ciudad y personal de la DDI de Morón, que también allanaron las empresas de colectivos Almafuerte y Nueva Ideal, donde se incautó documentación.

En tanto, los trabajadores de las empresas allanadas iniciaron un paro de actividades en respaldo de sus compañeros, al que se fueron adhiriendo otras líneas de la zona oeste del Conurbano bonaerense.