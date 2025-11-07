Jorge Rial contó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su crítica al baile en el balcón

Según explicó el propio periodista, a la exvicepresidenta le habría molestado su crítica y el visible enojo por el baile del balcón que realizó después de la derrota de su partido el domingo de Elecciones Legislativas, razón por la cual se comunicó con él para limar asperezas.

En Revueltos, streaming que comparte con Viviana Canosa, el conductor brindó los detalles exclusivos sobre la charla que mantuvo con la exfuncionaria y cómo le confió cuál es su candidato elegido para representar al peronismo en las futuras elecciones presidenciales.

“Yo sabía que no le había gustado, pero nadie me lo había dicho efectivamente. Me llaman el lunes, me cuentan que estaba, no enojada, dolida y que quería hablar conmigo”, comenzó contando.

Luego de aceptar la propuesta, ese mismo lunes entregó sus datos y espero la convocación de parte de Cristina.

El jueves se comunicaron con él para pactar el encuentro para esa misma fecha. Rial cuenta que una vez presente en el domicilio, fue recibido por un secretario y a los minutos por la ex funcionaria, donde mantuvieron una charla que habría durado entre 40 minutos a una hora.

Qué le dijo Cristina Kirchner a Jorge Rial

En su relato, el periodista fue quien abordó el tema de su malestar: “'Sé que estás caliente con lo del balcón', fue la frase que le dije. Me dijo, “Caliente, no. Estoy dolida”. Ella me dijo, ‘Mira, había varias alternativas que era deprimirme, que yo obviamente que estaba triste, pero bueno, fue lo que me salió en ese momento’”.

Rial procedió a explicarle a Cristina el porqué de su reacción: “La verdad, me hirvió la sangre y yo no lo contuve. No soy un tipo que puede contener cosas cuando además hay sentimiento”.

“Ella me dice ‘El día que me condenaron también bailé’. Yo no me acordaba de eso. Es cierto. Y yo le dije ‘Está bien, pero era más una decisión personal’. Cuando es algo muy personal, vos tomás la decisión que quieras. Cuando es grupal, es cuando involucra mucha gente y hay gente que se puede sentir mal y yo me sentí mal y la verdad, si vuelve a pasar lo mismo seguramente voy a reaccionar igual”, se justificó.

En la charla, la líder del Partido Justicialista le confió el nombre de la persona que eligió para representar al peronismo frente a las próximas elecciones, pero el periodista no quiso revelar el nombre: “Pero me nombró alguien, no voy a decir quién porque voy a respetar el off. En la carta que publica el viernes, le dedicaba un párrafo a esta persona y ella, viva como es, cuando releyó dijo ‘Lo voy a sacar porque van decir, este es el elegido y va a ser quilombo interno y le va a cagar tal vez la posibilidad a alguien'”.