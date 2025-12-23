Cristina Kirchner: Qué dice el nuevo parte médico y por qué seguirá internada

El informe oficial señala que la paciente “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, una complicación que requiere seguimiento clínico constante. Según el documento, la evolución es considerada adecuada para este tipo de cuadro, sin presencia de fiebre y bajo controles médicos permanentes.

La expresidenta se encuentra actualmente bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal, un procedimiento habitual en casos donde existe inflamación localizada en la cavidad abdominal. Desde el centro médico indicaron que estos pasos forman parte del protocolo estándar para evitar infecciones y asegurar una recuperación progresiva.

El tercer parte médico indicó que la ex mandataria evoluciona sin fiebre y dentro de lo esperado tras la cirugía por apendicitis, por lo que permanecerá internada bajo control.

Cristina Kirchner continuará internada

El parte también confirmó que Cristina Kirchner continuará internada hasta completar el tratamiento correspondiente. La decisión responde a criterios estrictamente médicos y busca garantizar que el proceso de recuperación se desarrolle sin complicaciones adicionales.

La internación se produjo luego de que la exmandataria presentara síntomas compatibles con apendicitis, diagnóstico que fue confirmado a través de estudios clínicos y de laboratorio. Ante ese cuadro, el equipo médico resolvió avanzar con una intervención quirúrgica de urgencia.

Desde la cirugía, el Sanatorio Otamendi viene difundiendo partes médicos periódicos para informar sobre la evolución de la paciente. Esta práctica busca llevar tranquilidad y brindar información precisa sobre un cuadro que, si bien es frecuente, puede presentar riesgos cuando se combina con peritonitis localizada.

Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta médica. La continuidad de la internación dependerá de la respuesta al tratamiento y de la evolución clínica en los próximos días, siempre bajo evaluación del equipo profesional a cargo.