Cristina Kirchner: Qué dice el nuevo parte médico y por qué seguirá internada

El sanatorio difundió el tercer informe oficial sobre la evolución de la expresidenta tras la cirugía. El documento detalla el tratamiento en curso y los motivos de la continuidad de la internación.
El Sanatorio Otamendi difundió este martes el tercer parte médico sobre el estado de salud de Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa internada luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica el sábado 20 de diciembre.
El informe oficial señala que la paciente “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, una complicación que requiere seguimiento clínico constante. Según el documento, la evolución es considerada adecuada para este tipo de cuadro, sin presencia de fiebre y bajo controles médicos permanentes.
La expresidenta se encuentra actualmente bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal, un procedimiento habitual en casos donde existe inflamación localizada en la cavidad abdominal. Desde el centro médico indicaron que estos pasos forman parte del protocolo estándar para evitar infecciones y asegurar una recuperación progresiva.
El parte también confirmó que Cristina Kirchner continuará internada hasta completar el tratamiento correspondiente. La decisión responde a criterios estrictamente médicos y busca garantizar que el proceso de recuperación se desarrolle sin complicaciones adicionales.
La internación se produjo luego de que la exmandataria presentara síntomas compatibles con apendicitis, diagnóstico que fue confirmado a través de estudios clínicos y de laboratorio. Ante ese cuadro, el equipo médico resolvió avanzar con una intervención quirúrgica de urgencia.
Desde la cirugía, el Sanatorio Otamendi viene difundiendo partes médicos periódicos para informar sobre la evolución de la paciente. Esta práctica busca llevar tranquilidad y brindar información precisa sobre un cuadro que, si bien es frecuente, puede presentar riesgos cuando se combina con peritonitis localizada.
Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta médica. La continuidad de la internación dependerá de la respuesta al tratamiento y de la evolución clínica en los próximos días, siempre bajo evaluación del equipo profesional a cargo.
