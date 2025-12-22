Cristina Kirchner sigue internada tras la operación: qué dice el nuevo parte médico

El comunicado indicó que la referente del Partido Justicialista (PJ) "continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada". También lleva adelante el "tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento”.

Con la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi, el informe destacó que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".

partecristina2 El nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner difundido por el Sanatorio Otamendi.

Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad, fue internada el fin de semana. Ocurrió después de haber presentado dolor abdominal intenso compatible con apendicitis, lo que derivó en una cirugía laparoscópica. Este procedimiento resulta menos invasivo y brinda una rápida recuperación.

“El acto quirúrgico se desarrolló sin complicaciones”, había resalto el primer parte médico.

En 2021, vale recordar, la exjefa de Estado había sido sometida a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. Aquella intervención implicó la resección quirúrgica del útero. Antes, en 2012, cuando cumplía su segundo mandato en la Casa Rosada, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral.

Un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Cristina Kirchner está alojada en su departamento de San José 1111 desde junio pasado, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La sentencia, que quedó firme, incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

partecristina3.jfif Militantes kirchneristas realizan una vigilia en los alrededores del Sanatorio Otamendi.

La Corte Suprema ratificó días atrás la obligación de que la expresidenta utilice una tobillera electrónica, rechazando los recursos presentados por su defensa. Y el Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla "equiparable al patio para los presos comunes".

A la espera de que la referente del PJ reciba el alta médica, un grupo de militantes kirchnerista realiza una vigilia en los alrededores del Sanatorio Otamendi. “Cristina siempre con vos”, "Nunca caminarás sola", “Siempre con Cristina”, “Argentina con Cristina” y “Te queremos mucho” son algunas de las leyendas entre afiches y banderas que hay en las puertas del centro médico.