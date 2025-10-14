Cristina tras la reunión de Trump y Milei: "Argentinos... ¡ya saben lo que hay que hacer!"

A través de su cuenta personal de X, la exmandataria citó la frase más contundente de Trump durante su encuentro con Milei y la acompañó con un mensaje directo al electorado.

El posteo de Cristina fue breve y lapidario. Primero, citó la advertencia del presidente de Estados Unidos: "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’".

Luego, agregó su propia arenga de campaña en las vísperas de las elecciones del próximo 26 de octubre: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!".

Cristina Kirchner se manifiesta en cada oportunidad en contra de la gestión de Milei y mantuvo fuertes contrapuntos con el Presidente en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1978183637393715378&partner=&hide_thread=false Trump a Milei en Estados Unidos: "Nuestros acuerdos están

sujetos a quien gane las elecciones”.



¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer! pic.twitter.com/sNUSonzVpe — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 14, 2025

La advertencia de Donald Trump a Javier Milei

El mensaje de la expresidenta capitaliza la controvertida declaración de Trump, quien este martes en la Casa Blanca condicionó el paquete de ayuda financiera a la Argentina, que incluye un swap por 20 mil millones de dólares, a una victoria del oficialismo.

"Si él [por Javier Milei] pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con la Argentina", había advertido el presidente norteamericano, en una clara intromisión en la política interna del país.

La respuesta de Cristina Kirchner, citando esa misma amenaza, busca transformar la advertencia en un motor para el voto opositor, en la recta final hacia unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).