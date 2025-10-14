Política |

Patricia Bullrich aclaró que Trump no condicionó la ayuda a Argentina a los resultados del 26/10

La ministra salió a dar su versiòn sobre los dichos del presidente de Estados Unidos sobre la necesidad del oficialismo de un triunfo electoral para recibir ayuda económica.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aclaró este martes que la frase que expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la necesidad de que el gobierno de Javier Milei gane las elecciones no se refiere a los comicios de medio término sino a la “forma de pensar" de la administración libertaria.

No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos”, dijo Bullrich a los medios desde Washington.

La funcionaria, que es candidata a senadora nacional por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que la frase del mandatario republicano hizo referencia a 2027, cuando termina el mandato de Javier Milei.

“Lo que dijo es que si el Gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto”, expresó en declaraciones periodísticas.

La compra de pesos es un buen negocio para EE.UU.

En este contexto, la Ministra detalló que la relación entre ambos mandatarios “se plasmó en algo fundamental”, que fue la compra de pesos por parte del Tesoro estadounidense.

Lo hacen porque es un buen negocio para ellos ”, señaló Bullrich sobre la fuerte intervención estadounidense en el mercado de cambios argentino.

Consultada sobre la dolarización, la Ministra de Seguridad reafirmó que “no va a haber cambios en el programa, a la vez que "seguimos con el régimen de bandas cambiarias”.

La advertencia de Donald Trump

Trump había advertido hoy que si el mandatario argentino “no gana las elecciones”, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Por otro lado, Bullrich refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir las boletas con la foto de Diego Santilli como primer candidato, luego de la renuncia de José Luis Espert a esa nómina.

“Vamos a ir con esa boleta. No vamos a llorar sobre la leche derramada”, concluyó.

