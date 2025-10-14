Patricia Bullrich aclaró que Trump no condicionó la ayuda a Argentina a los resultados del 26/10

“No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos”, dijo Bullrich a los medios desde Washington.

La funcionaria, que es candidata a senadora nacional por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que la frase del mandatario republicano hizo referencia a 2027, cuando termina el mandato de Javier Milei.

“Lo que dijo es que si el Gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto”, expresó en declaraciones periodísticas.

La compra de pesos es un buen negocio para EE.UU.

En este contexto, la Ministra detalló que la relación entre ambos mandatarios “se plasmó en algo fundamental”, que fue la compra de pesos por parte del Tesoro estadounidense.

“Lo hacen porque es un buen negocio para ellos ”, señaló Bullrich sobre la fuerte intervención estadounidense en el mercado de cambios argentino.

Consultada sobre la dolarización, la Ministra de Seguridad reafirmó que “no va a haber cambios en el programa, a la vez que "seguimos con el régimen de bandas cambiarias”.

La advertencia de Donald Trump

Trump había advertido hoy que si el mandatario argentino “no gana las elecciones”, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Por otro lado, Bullrich refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir las boletas con la foto de Diego Santilli como primer candidato, luego de la renuncia de José Luis Espert a esa nómina.

“Vamos a ir con esa boleta. No vamos a llorar sobre la leche derramada”, concluyó.