Cuestionamientos a Adorni: piden interpelarlo en el Senado y Diputados

2793-D-2026

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, junto a Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, todos de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación con moción de censura contra Adorni.

La postura del PRO

En el Senado, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, le envió una nota a Victoria Villarruel para solicitarle que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria y pida la presencia de Adorni, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ese artículo dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes, de manera alternada, a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación.

“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.

En este contexto, Villarruel convocó para el miércoles 17 de junio a los jefes de bloque, con el objetivo de reclamar la presencia del ministro durante este mes. “El jefe de Gabinete debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso”, sostuvo la vicepresidenta.

Además el PRO -conducido por Mauricio Macri-, expresó que "lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".