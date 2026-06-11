Cuestionamientos a Adorni: piden interpelarlo en el Senado y Diputados

Luego de la presentación de su declaración jurada, distintos sectores de la oposición solicitaron que el jefe de Gabinete concurra al Congreso de la Nación a dar explicaciones.
La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus posteriores explicaciones en los medios generaron la inmediata reacción en Diputados y en el Senado, en la oposición y hasta en sectores del propio oficialismo.
Los cuestionamientos fueron desde la “omisión ética” que señaló la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA). También hubo críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel y hasta el pedido de renuncia e interpelación impulsado por el diputado radical Pablo Juliano.
En este contexto, la oposición en la Cámara de Diputados le pidió al presidente del cuerpo, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el próximo martes 23 de junio a las 14. La intención es tratar en el recinto los proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni.
El texto lleva las firmas de Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez, referente del espacio que responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, entre otros.
Por su parte, el diputado Esteban Paulón, junto a Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, todos de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación con moción de censura contra Adorni.
En el Senado, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, le envió una nota a Victoria Villarruel para solicitarle que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria y pida la presencia de Adorni, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ese artículo dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes, de manera alternada, a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación.
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
En este contexto, Villarruel convocó para el miércoles 17 de junio a los jefes de bloque, con el objetivo de reclamar la presencia del ministro durante este mes. “El jefe de Gabinete debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso”, sostuvo la vicepresidenta.
Además el PRO -conducido por Mauricio Macri-, expresó que "lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".
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