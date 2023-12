Custodia presidencial: Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich

"La copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales. Los decretos deben ser rubricados por el Presidente de la Nación", dijo respecto de la fallida derogación de la normativa.

"En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mí y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un expresidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior", escribió.

Y agregó: "Para mi sorpresa, el tweet ha sido borrado de la cuenta de la Ministra de Seguridad y la copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales".

Embed En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mi y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. pic.twitter.com/88KFoCItmk — Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2023

En su publicación, Fernández sostuvo que "fue el inicio de una 'operación de prensa' acordada inicialmente con un medio (que cuenta con los servicios periodísticos del señor Diego Cabot) al que se sumaron otros que solo repitieron la supuesta información".

"El decreto 735/23 que yo suscribí, solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los expresidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio", aclaró. El presidente también sostuvo que tomó la decisión, ya que "es público y notorio que la ministra de seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado".

Para Fernández no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los exmandatarios opositores. "Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo", afirmó.

Y defendió su decisión una vez más al escribir que "no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y expresidentes y sus familiares directos, que cuenta con décadas de vigencia".

En la misma publicación el presidente descartó mudarse al exterior. "Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Con motivo de ese viaje busco lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España", anunció.

Desde su entorno habían deslizado que tenía planteado radicarse un tiempo en el exterior para dar clases. Incluso Fabiola Yáñez y Francisco, su pareja y su hijo, ya habían viajado a España semanas antes. Ahora, dio marcha atrás con ese viaje, que también incluía un seminario en Turín.

"Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un twit que fue borrado de las redes, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida. Hago un culto de mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado", lanzó Alberto.

"Argentina está sometida a una práctica política muy nociva que permanentemente promueve el odio hacia el opositor propiciando tácitamente la reacción social en su contra", concluyó el exmandatario.

"Espero que las malas prácticas de la política se destierren de una vez y para siempre. Seguir fomentando el odio, tal vez para tapar las decisiones dogmáticas de un gobierno, no tiene justificación alguna", cerró el hilo.