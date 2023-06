"No podemos entrar en esos dimes y diretes", precisó respecto a las declaraciones del espacio que integra el tigrense y agregó: "Mi enfrentamiento es con los problemas que le preocupan a la gente, seguridad e inflación. Lo demás, al final de camino".

Además, Scioli hizo referencias a las tensiones señaladas por el Frente Renovador, movimiento que amaga con competir por fuera de la coalición oficialista: "No hay que romper nada. Cada sector político puede tomar su decisión con total independencia y libertad". En el marco de un brindis que organizó en sus oficinas de campaña, ubicadas a pocas cuadras de Casa Rosada, quien fuera vicepresidente de Néstor Kirchner aseguró que tiene en claro los problemas que le aquejan a la sociedad y afirmó que se hará responsable de solucionarlos.

Luego, el exgobernador de Buenos Aires planteó: "Tengo en claro lo que hay que hacer, tengo en claro los problemas de una familia, la dificultad de llegar a fin de mes, cómo la inflación va horadando los ingresos de una familia, los problemas de la clase media que tienen que ver con el aumento de las expensas, las prepagas".

En los últimos días, el embajador en Brasil viene sumando adeptos en distintos espacio como el del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas o el del sindicalista, Pablo Moyano, uno de los triunviros de la CGT. "Creemos que Daniel Scioli es el candidato que hoy necesita el país y es el único que hoy puede garantizar la unidad nacional", sostuvo en el mismo tono Juan Pablo Brey, líder de Aeronavegantes, luego de la cena que encabezó con el precandidato y el titular de camioneros.

Daniel Scioli (1).jpg El exgobernador bonaerense compartió un actividad por el Día del Periodista con Victoria Tolosa Paz, precandidata a ocupar el mismo cargo.

En otro pasaje de la exposición y a pesar de los dardos del Frente Renovador que responde al ministro de Economía, el ex gobernador remarcó que el Frente de Todos "atraviesa un muy buen momento" e insistió con una PASO para dirimir las candidaturas, reclamo que rechaza el tigrense. "Lo mío no es contra nadie, es a favor del país y el peronismo", reafirmó.

Luego de que Moreau lo acusara de no conseguir inversiones en Brasil, el embajador se encargó de enumerar los hitos en su gestión diplomática en el país vecino. "Todo el mundo sabe cómo es construir una relación con Brasil, resolvimos todas las controversias, logré cosas increíbles con un presidente como (Jair) Bolsonaro, que parecían imposibles", consideró.

"Nos proveyó energía eléctrica que el país necesitó, nos ahorramos 600 millones de dólares, salvé el Mercosur, hemos logrado un apoyo en nuestro reclamo de soberanía de Malvinas en los términos más contundentes, articulamos un plan de Gobierno con Lula que no tiene antecedentes en conceptos de alianza estratégica", desarrolló.

En la misma línea y junto a su precandidata a gobernadora, Victoria Tolosa Paz, precisó: "Me preocupé, me ocupé para que nuestra industria automotriz no pierda competitividad. Como si esto fuera poco, aún sin haber asumido por la pandemia, empecé a trabajar en el desarrollo del gasoducto consciente de que iba a ser la obra más importante".

Además, aclaró: "Respeto cualquier declaración, pero doy una respuesta de alguna de las tantas cosas. Hablemos con los productores de la pesca de la Patagonia lo que significó para Mar del Plata después de 9 años la exportación de langostinos y camarón estuvo cerrada, tuve una audiencia con el presidente de la Corte en Brasil y salió. Pregunten a San Juan cuánto tiempo la uva de mesa no se podía exportar, me lo había pedio Uñac y lo logramos. A Quintela qué ocurrió con los pistachos, a los productores de ajo en Mendoza", continúo.

"Somos personas, y en lugar de comentar los problemas, los solucionamos. Somos personas de hacer", concluyó el precandidato. En agenda, Scioli compartirá actividad con el presidente Alberto Fernández este jueves en la planta de Whirlpool en Pilar, desde donde anunciarán una inversión de 50 millones de dólares.