Daniel Scioli presentó un libro sobre su experiencia en Brasil

Durante el evento, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un repaso por los pormenores de su gestión como embajador en Brasil y las dificultades que tuvo para lograr recomponer la relación bilateral luego de la asunción de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, que estuvo enfrentado con Alberto Fernández hasta el final de su mandato.

“Tenía la responsabilidad de dar este testimonio a esta altura de mi vida. Lo que fue la reconstrucción de la relación estratégica con Brasil”, expresó Scioli, para después marcar que el trabajo que está contado en el libro empezó cuando “se desplomaron los vínculos comerciales” con el país vecino debido a la tensión política que existía entre ambos gobiernos.

“La mejor diplomacia es la diplomacia emocional y Sergio, si el pueblo le da la oportunidad, la va a llevar adelante”, indicó en referencia a la importancia de construir o mejorar las relaciones humanas como base para las negociaciones diplomáticas y comerciales.

A su vez, el embajador destacó que en su gestión como embajador del principal socio comercial del país las exportaciones a Brasil "crecieron un 25 %, incrementándose de los 10.500 millones de dólares exportados en 2019 a los 13.100 millones de dólares registrados en 2022".

Massa le respondió a Milei: "Estamos frente a una manga de irresponsables"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, salió a responderle a su contrincante Javier Milei sobre retirar el dinero de los bancos y consideró que los libertarios son "una manga de irresponsables".

"Es grave no plantear en el deabte y al otro día salir en los medios, de manera irresponsable, con la misma irresponsabilidad con la que plantea la ruptura de la relación con China, el segundo socio comercial de la Argentina. Si rompen con Brasil y China prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas, ya no va a ser una transición, va a ser el final", advirtió Massa.

Al participar junto al embajador en Brasil, Daniel Scioli, de la presentación de su libro, el ministro continuó: "Pero, además, agitar, decirle a la gente saquen los depósitos... yo cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo, porque esta irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro".