"De gravedad monumental": Diego Santilli habló de los audios de Karina Milei

El dirigente no dudó en calificar el hecho como de una “gravedad monumental” y reclamó que la Justicia investigue a fondo lo sucedido.

“De ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país. Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad, porque ya a esta altura… siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo quince días antes de que comience una elección”, afirmó en declaraciones radiales.

Santilli insistió en que detrás de la filtración existen maniobras de sectores que buscan condicionar el escenario político bonaerense en la previa de los comicios legislativos. “Si esto fuera así, sería gravísimo. Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones”, sostuvo con dureza.

Para el referente del PRO bonaerense, la Casa Rosada enfrenta un golpe directo en medio de una campaña que se tornó cada vez más áspera y plagada de denuncias cruzadas. Según su mirada, el Gobierno nacional trabaja para mitigar el impacto electoral del caso y evitar un costo político mayor en los próximos días.

“Los votantes no son sonsos”

Más allá de la crisis, Santilli se mostró optimista respecto del desempeño de La Libertad Avanza en las urnas. De cara a la elección bonaerense del 7 de septiembre, aseguró que la ciudadanía sabrá separar los escándalos de la decisión política.

“Los votantes no son sonsos”, dijo el candidato, convencido de que la boleta libertaria impondrá su ventaja en la provincia. En su análisis, la difusión de audios y otros episodios similares no modificarán de manera significativa el voto. “Cada vez que se aproxima una elección, estos episodios vuelven a pasar, pero la gente sabe interpretar”, agregó.

Santilli también proyectó hacia adelante: “En octubre, el Gobierno nacional va a ganar contundentemente, con el presidente Milei consolidando su apoyo. Pero en septiembre, en la elección provincial, la gente está entendiendo qué representa cada cargo y va a votar con conciencia; por eso La Libertad Avanza será la fuerza ganadora”.

Finalmente, subrayó la importancia de la participación ciudadana en un clima de incertidumbre política y social. “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”, concluyó.