De Mendiguren pidió "bajar los decibeles" a las críticas por la inflación

"Todos tenemos que bajar un poco los decibeles porque ninguno podemos decir que tenemos éxito para mostrar en materia inflacionaria, le erramos todos", lanzó De Mendiguren en el marco de la charla "La importancia de la industria para el crecimiento" en el encuentro Democracia y Desarrollo.

En sintonía y con el foco en la inflación como el principal problema de la economía argentina, el funcionario sostuvo que "los acuerdos son fundamentales": "Es tanto lo positivo que hay por delante. El tren del desarrollo le está pasando por delante a la Argentina, el tema es si nos vamos a quedar peleando en el andén".

"Entiendo a los que dicen (reclaman) 'un plan', a mí me gustaría tener un plan: primero sabemos dónde vamos, tenés que agregar valor, un proyecto de industria con rol importante al lado de la economía del conocimiento, pero me gustaría preguntarle a la Reserva Federal de Estados Unidos si tiene un plan para bajar la inflación, no es tan fácil poder pronosticar", dijo.

Por último De Mendiguren se refirió puntualmente a la situación del sector industrial y sostuvo que "la foto es complicada pero la película es buena".

"Lo que es bueno, en el marco interno y externo, es mirar los números, y veo esta realidad de la industria, que tenemos problemas por el tema de dólares y la inflación", precisó.