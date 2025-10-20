Denuncian al aparato digital libertario por operación contra Facundo Manes

“Se mueven con los métodos de la mafia: un día te amenazan con una sonrisa y al otro día te montan una operación con noticias falsas. No nos van a callar, los vamos a denunciar, porque esta es la forma en la que se llevan puestas las democracia en el siglo XXI”, afirmó Abrevaya.

El dirigente agregó: “En el siglo pasado la democracia se ponía en jaque con bombardeos, tanques y botas. En estos tiempos, se usan las fake news, la desinformación deliberada, la difamación gratuita. Necesitamos que la Justicia le ponga un freno a esta amenaza que proviene del gobierno nacional: ni 678 ni esta policía digital que se ha montado bajo la conducción del aparato de propaganda libertario. Conocemos bien estas operaciones. Fui mano derecha y abogado de Enrique Olivera cuando en 2005, antes de las elecciones legislativas, recibió una falsa noticia que generó dudas y sospechas sobre él. Denunciamos esa operación por la incidencia en la elección, y Olivera después de la elección demostró que las cuentas denunciadas eran falsas”.

Manes advierte sobre las consecuencias de las "mentiras fabricadas"

Consultado sobre el tema, Manes sostuvo que no hay democracia sana si la conversación pública está envenenada. “La denuncia que presentó Abrevaya busca algo más que justicia para nuestra lista. Queremos ayudar a sanear el aire público. Si el voto se decide en base a mentiras fabricadas, el sufragio deja de ser libre”, remarcó el candidato a senador porteño por Para Adelante.

Finalmente, Manes subrayó que lo atacan porque “no lo pueden comprar”, y concluyó: “Mi único compromiso es con la sociedad argentina. No voy a obedecer ni al kirchnerismo ni al mileismo. Voy a defender a los porteños y a los argentinos de a pie. Les pedimos a los ciudadanos que nos acompañen para que CABA tenga una banca independiente de la rosca política en el Senado”