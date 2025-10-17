"Peronistas Para Adelante" apoyan a Facundo Manes

La agrupación, integrada por referentes críticos de la organización que conduce Máximo Kirchner, plantea que “llegó la hora de recuperar el verdadero espíritu del peronismo: el trabajo, la producción y la movilidad social ascendente”. En ese sentido, llaman a votar por Manes el próximo 26 de octubre como expresión de ese peronismo que “se anima a mirar para adelante”.

"No es con La Cámpora, es con Manes"

“El peronismo es la fuerza de los que trabajan y los que producen. Basta de la cultura del subsidio y la política de nicho. No es con La Cámpora, es con Manes”, sostuvieron los voceros del espacio.

La agrupación cuestiona con dureza el rol de la organización kirchnerista en el distrito porteño, que puso al primer candidato a senador, Mariano Recalde. “La Cámpora representa más a un proyecto familiar que a la justicia social y la movilidad ascendente. El peronismo está en el pueblo, no en el politburó de Máximo. Y el pueblo peronista siempre va Para Adelante”.

En este sentido, el espacio considera que “los herederos del poder no van más”. En un comunicado, remarcaron: “La Cámpora es un club de apellidos, un Jockey Club nac&pop. Compañeros y compañeras: el 26 es con Manes”.

El documento está firmado por la dirigente gremial y candidata a senadora Carla Pitiot; el escritor y músico Fernando Gril (quien ya enfrentó a Recalde en la disputa por la presidencia del PJ en 2024); la empresaria tecnológica y candidata de Schiaretti en la CABA en 2023, Verónica Tenaglia; el periodista y ambientalista Martín Borgna; el periodista y referente histórico del justicialismo Carlos Campolongo; el escritor y analista Julio Bárbaro; el ex embajador Rodolfo Gil; el dirigente deportivo de Racing Club Juan Manuel Torres; Fernando José Martínez del Movimiento de Unidad Popular y referentes barriales históricos de Villa Lugano como Francisco Palermo, entre otros.

Carla Pitiot, ex diputada nacional, actual candidata a senadora nacional en la lista de Manes afirmó: “Necesitamos un gran acuerdo nacional que devuelva confianza a la sociedad y dignidad a la política. Facundo Manes representa la posibilidad de renovar, unir y devolverle esperanza a la gente”.

A su lado, Fernando Gril, remarcó: “El peronismo no puede quedar atrapado en la lógica hegemónica de La Cámpora. Es tiempo de ir para adelante, de abrir el movimiento a un diálogo amplio y democrático que vuelva a poner a la Patria en primer lugar”.

Desde el entorno del neurólogo destacaron el apoyo de este nuevo espacio como una señal del “reencuentro entre el peronismo productivo y el espíritu reformista y republicano”, y remarcaron que Para Adelante es una fuerza que convoca “a los sectores que construyen todos los días desde el trabajo, la educación y la producción”.