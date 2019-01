Detuvieron a Isidro Bounine, ex secretario de Cristina Kirchner

Bounine era el único ex secretario de la ex presidenta que hasta el momento no había sido involucrado en la causa conocida como los cuadernos.

Bonadio ordenó su detención en función a partir que proporcionó Juan Manuel Campillo.



Por su parte, uno de los supuestos testaferros del fallecido ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, llegó a un acuerdo con los fiscales de la causa de los cuadernos con el objetivo de convertirse en arrepentido y, eventualmente, recuperar su libertad.

Se trata de Carlos Gellert, detenido en noviembre en la frontera entre Estados Unidos y México y deportado a la Argentina, quien selló un acuerdo de colaboración con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, que ahora deberá ser evaluado por el juez Claudio Bonadio.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia Télam que durante su paso por los tribunales federales de Comodoro Py Gellert realizó un aporte considerado trascendente por la fiscalía pero remarcaron que para convertirse en arrepentido el imputado deberá esperar la homologación del acuerdo por parte del juez de la causa.