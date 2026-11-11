Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez: sospechan que quería huir del país

Lazaro Báez sigue detenido.

La causa judicial

La investigación, que comenzó luego de este suceso, está relacionada a maniobras de narcotráfico que incluye transporte de cocaína en camiones, desde al menos diciembre de 2025, con una organización liderada por Lázaro Báez, que actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Las medidas abarcaron más de 25 allanamientos repartidos en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, que incluyeron el secuestro de vehículos, drogas, armas de fuego y documentación, además de cuatro detenciones adicionales.

Luego de estos procedimientos, Báez fue notificado en la cárcel, su celda fue allanada y quedó incomunicado.

El exempleado bancario y contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a través de su empresa principal, Austral Construcciones, recibió una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como Vialidad.

También fue condenado a diez años de cárcel, confirmados por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de lavado de dinero en el caso denominado "La ruta del dinero K"; por estos días, cumple dicha condena y enfrenta investigaciones paralelas por evasión fiscal y presunto lavado de activos y narcotráfico.