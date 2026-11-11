Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez: sospechan que quería huir del país

Claudia Insaurralde había arribado al Aeropuerto de Ezeiza desde Río Gallegos. Es investigada en una causa por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades judiciales creen que quería escapar de la Argentina.
Claudia Insaurralde, la pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en una causa por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Los investigadores judiciales sospechan que quería escapar de la Argentina.
El hecho ocurrió el último lunes por la tarde, cuando la mujer que viajaba junto con otras dos personas, identificadas como Cristian Ibáñez y Valentina Devetac, había arribado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, desde Río Gallegos. Por orden de la Justicia federal de esa localidad, le incautaron cuatro valijas.
Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores fue que Claudia Insaurralde y sus dos acompañantes habían comprado sus pasajes por Internet el sábado 7 de noviembre, apenas dos días antes de viajar desde Santa Cruz hacia Buenos Aires.
A partir de esta información, las autoridades avanzaron con las averiguaciones para determinar el recorrido de los sospechosos. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas confirmó que los tres habían abordado el vuelo AR 1857, que partió desde Río Gallegos el lunes 9 de noviembre, a las 10.30.
La investigación, que comenzó luego de este suceso, está relacionada a maniobras de narcotráfico que incluye transporte de cocaína en camiones, desde al menos diciembre de 2025, con una organización liderada por Lázaro Báez, que actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.
Las medidas abarcaron más de 25 allanamientos repartidos en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, que incluyeron el secuestro de vehículos, drogas, armas de fuego y documentación, además de cuatro detenciones adicionales.
Luego de estos procedimientos, Báez fue notificado en la cárcel, su celda fue allanada y quedó incomunicado.
El exempleado bancario y contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a través de su empresa principal, Austral Construcciones, recibió una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como Vialidad.
También fue condenado a diez años de cárcel, confirmados por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de lavado de dinero en el caso denominado "La ruta del dinero K"; por estos días, cumple dicha condena y enfrenta investigaciones paralelas por evasión fiscal y presunto lavado de activos y narcotráfico.
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