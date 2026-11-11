El Gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

Cancillería calificó la decisión de Teherán como una acusación inadmisible y volvió a exigir que entregue a los ciudadanos iraníes acusados por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA
El Gobierno argentino rechazó la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales y calificó la medida como una acusación “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas.
La postura fue expresada por la Cancillería a través de un comunicado oficial, en el que cuestionó la decisión de Teherán y defendió el accionar de ambas fuerzas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea están subordinadas a la Constitución Nacional y cumplen sus funciones con respeto a las leyes argentinas, el derecho internacional, los tratados y acuerdos internacionales y la soberanía de los Estados.
En el documento, Cancillería también recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la AMIA, en 1994.
Además, cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales argentinos, incumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia.
“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, remarcó el comunicado. En ese sentido, el Gobierno volvió a exigir a Irán que coopere plenamente con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a los acusados por los atentados.
Por último, la administración argentina reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó su solidaridad con los familiares y con la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.
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