El Gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

Además, cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales argentinos, incumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia.

“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, remarcó el comunicado. En ese sentido, el Gobierno volvió a exigir a Irán que coopere plenamente con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a los acusados por los atentados.

Por último, la administración argentina reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó su solidaridad con los familiares y con la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.