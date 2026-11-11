Política |

El Gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

Cancillería calificó la decisión de Teherán como una acusación inadmisible y volvió a exigir que entregue a los ciudadanos iraníes acusados por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA

El Gobierno argentino rechazó la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales y calificó la medida como una acusación “inadmisible” contra instituciones legítimamente constituidas.

La postura fue expresada por la Cancillería a través de un comunicado oficial, en el que cuestionó la decisión de Teherán y defendió el accionar de ambas fuerzas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea están subordinadas a la Constitución Nacional y cumplen sus funciones con respeto a las leyes argentinas, el derecho internacional, los tratados y acuerdos internacionales y la soberanía de los Estados.

En el documento, Cancillería también recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la AMIA, en 1994.

Además, cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales argentinos, incumpla las órdenes internacionales de detención vigentes y haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia.

ADEMÁS: "Este país tiene dos Papas", dijo León XIV al despedirse de Argentina

“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina, remarcó el comunicado. En ese sentido, el Gobierno volvió a exigir a Irán que coopere plenamente con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a los acusados por los atentados.

Por último, la administración argentina reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, expresó su solidaridad con los familiares y con la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados