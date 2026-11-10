En una de estas causas, se investiga la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al traslado de cocaína mediante camiones de una empresa transportista por lo menos desde diciembre de 2025.

Por otra parte, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez que se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.