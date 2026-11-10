El operativo fue solicitado por el juez federal de Río Gallegos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero que investiga al empresario y su pareja.
La Justicia de Santa Cruz ordenó una serie de más de veinte allanamientos en propiedades de Lázaro Báez en la provincia patagónica y en Buenos Aires, en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico, que alcanzan al empresario, que cumple diez años de condena por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”.
Los operativos también alcanzan a la pareja del empresario, Claudia Insaurralde, que se encarga de administrar todos los bienes, un chofer y otras personas de su entorno, informó el canal Todo Noticias, citando a fuentes judiciales.
Los allanamientos se produjeron luego de una una orden del juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El juez ordenó más de veinte allanamientos, múltiples embargos, requisas y secuestros de automóviles dentro de dos causas que se relacionan entre sí y donde se investigan la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
En una de estas causas, se investiga la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al traslado de cocaína mediante camiones de una empresa transportista por lo menos desde diciembre de 2025.
Por otra parte, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez que se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.
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