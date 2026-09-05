Detuvieron a Sergio Urribarri tras la confirmación de su condena por corrupción

El exgobernador de Entre Ríos deberá cumplir ocho años de prisión por el direccionamiento de contratos de publicidad oficial durante su gestión. También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido este viernes, horas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por su defensa y dejara firme la condena a ocho años de prisión por corrupción. También fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez.
Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná, donde quedaron a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir las penas impuestas. La sentencia contra el exmandatario incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y confirmó así la continuidad de las condenas dictadas en la causa. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación se centró en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015, período en el que el exdirigente estuvo al frente de la provincia.
De acuerdo con la acusación, durante esos años se realizaron pagos a empresas sin actividad real y se utilizó un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera, cuñado de Urribarri. El expediente también incluyó gastos vinculados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
En la misma causa, Aguilera y Báez fueron condenados a seis años de prisión. La resolución de la Corte también alcanzó a otros condenados que habían presentado recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Belén Almada, además de Aguilera y Báez. Todos los planteos fueron desestimados.
El máximo tribunal sostuvo que los recursos extraordinarios “parcialmente concedidos” por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 22 de octubre de 2024 “son inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En su voto, Lorenzetti agregó una aclaración y citó el precedente “Vidal” para señalar que el rechazo de un recurso por esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”. De esta manera, la Corte desestimó los planteos sin avanzar sobre el fondo de las condenas.
Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y posteriormente se desempeñó como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso. Esa medida fue revocada en enero de 2025 y desde entonces permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.
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