Detuvieron a Sergio Urribarri tras la confirmación de su condena por corrupción

De acuerdo con la acusación, durante esos años se realizaron pagos a empresas sin actividad real y se utilizó un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera, cuñado de Urribarri. El expediente también incluyó gastos vinculados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

En la misma causa, Aguilera y Báez fueron condenados a seis años de prisión. La resolución de la Corte también alcanzó a otros condenados que habían presentado recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Belén Almada, además de Aguilera y Báez. Todos los planteos fueron desestimados.

El máximo tribunal sostuvo que los recursos extraordinarios “parcialmente concedidos” por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 22 de octubre de 2024 “son inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En su voto, Lorenzetti agregó una aclaración y citó el precedente “Vidal” para señalar que el rechazo de un recurso por esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”. De esta manera, la Corte desestimó los planteos sin avanzar sobre el fondo de las condenas.

Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y posteriormente se desempeñó como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso. Esa medida fue revocada en enero de 2025 y desde entonces permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.