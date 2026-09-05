Murió Alberto Iribarne, el exministro de Justicia de Néstor Kirchner

La muerte de Iribarne generó, además, mensajes de despedida de dirigentes del peronismo. Agustín Rossi, diputado nacional y exministro de Defensa, escribió en X: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomía. Abrazo a sus compañeros y familiares”.

Falleció Alberto Irirbarne . Defensor de las causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia .

Abrazo a sus compañeros y familiares. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 5, 2026

Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey y exministro de Seguridad, también lo despidió públicamente:“Que Dios te bendiga querido amigo”. Y Mariano Caucino, actual embajador argentino en India y exembajador en Israel, publicó: “Alberto Iribarne (1950-2026). Diputado, constituyente, ministro y embajador. Representante de una generación que procuró construir un peronismo democrático y moderno. Abrazos a su familia. QEPD”.

Murió Alberto Iribarne: su vida y carrera política

Iribarne nació en 1950, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de abogado a los 23 años en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde luego ejerció la docencia, al igual que en la Facultad de Filosofía y Letras. Su militancia política comenzó en 1969, en la Juventud Estudiantil Católica.

Durante la última dictadura militar ejerció la abogacía, participó de la propuesta renovadora para la organización de abogados Proa y escribió en publicaciones clandestinas. Tras el paro general del 27 de abril de 1979, representó a dirigentes sindicales detenidos y colaboró con la presentación del Partido Justicialista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con el regreso de la democracia, trabajó como prosecretario y secretario parlamentario del Senado. En 1988 participó de la renovación del peronismo que impulsó la fórmula Antonio Cafiero-José Manuel de la Sota y posteriormente fue elegido diputado nacional, etapa en la que estrechó su vínculo político con Eduardo Duhalde.

En la presidencia de Carlos Menem fue viceministro del Interior durante cuatro años, junto a Carlos Ruckauf y Carlos Corach. Renunció en 1997 por sus diferencias con la búsqueda de una nueva reelección presidencial. Más tarde dirigió la campaña de Duhalde en 1999 y, durante su presidencia interina, estuvo al frente de la Casa de Moneda y de la Secretaría de Seguridad Interior.

En 2003, Néstor Kirchner lo designó titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Dos años después asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta fines de 2007. Su último cargo público fue como embajador argentino en Uruguay, función que desempeñó entre 2020 y 2023.