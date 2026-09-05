Entró en vigencia la nueva ley Penal Juvenil: cuáles son sus principales cambios

El nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil fue aprobado a comienzos de este año por el Congreso.

En el tramo que abarca penas de entre tres y diez años de cárcel, el tribunal posee la facultad discrecional de sustituir el encierro por medidas no privativas de la libertad, siempre que concurran condiciones estrictas: que el hecho no haya causado la muerte ni violencia física o psicológica grave, que el menor carezca de antecedentes penales o causas en trámite, y que existan dictámenes periciales e intervenciones previas del fiscal y la víctima favorables a la medida.

Sin embargo, para los delitos de extrema gravedad, la privación de la libertad en centros especializados será de cumplimiento efectivo, fijándose un tope máximo de 15 años de prisión y prohibiéndose taxativamente la pena de prisión perpetua.

La puesta en marcha del régimen genera profunda preocupación en el ámbito judicial por el impacto operativo. Diversos funcionarios estiman que las causas de menores podrían incrementarse hasta un 80%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el Colegio de Magistrados proyecta un aumento de expedientes de entre el 40% y el 60%, encendiendo alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema penitenciario y judicial especializado.