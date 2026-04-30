Día del Trabajador: La izquierda se reparte entre Plaza de Mayo y Ferro

Esta fecha conmemora sus luchas por mejores condiciones laborales y el movimiento obrero internacional en casi todo el mundo, a excepción de los Estados Unidos.

image Día del Trabajador: primeros actos en Buenos Aires.

Pocos años después de esa jornada trágica en los Estados Unidos, el primer acto del Día del Trabajador en Argentina tuvo lugar el 1 de mayo de 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, organizado por agrupaciones socialistas y anarquistas.

Ese día Más de 3.000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes, marcharon para exigir la jornada laboral de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Por iniciativa del club de trabajadores alemanes Worwaerts se había constituido un comité obrero para convocar al mitin a todos los asalariados. Para eso redactaron un manifiesto en el que explicaban, que “reunidos en el Congreso de París del año pasado los representantes de los trabajadores de diversos países, resolvieron fijar el 1° de mayo de 1890 como fiesta universal de obreros, con el objeto de iniciar la propaganda en pro de la emancipación social”.

Al día siguiente de aquel 1 de Mayo, los asistentes se enteraron de que habían perdido su jornal “por faltar al trabajo”.

A pesar de que conmemoraba desde 1890, el Feriado Nacional por el Día del Trabajador fue instituido oficialmente por el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear en 1924.