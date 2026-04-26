La CGT ratificó la movilización contra el ajuste de Milei

La central obrera confirmó la protesta por el Día del Trabajador y cuestionó medidas oficiales que afectan la producción y el empleo en todo el país

La CGT ratificó la convocatoria a la movilización del próximo 30 de abril en el marco del Día del Trabajador, en rechazo a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La confirmación fue realizada por el cosecretario general de la central y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, Cristian Jerónimo, quien sostuvo que el movimiento obrero constituye “el bastión de resistencia” frente al actual rumbo oficial.