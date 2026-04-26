La CGT ratificó la movilización contra el ajuste de Milei

La central obrera confirmó la protesta por el Día del Trabajador y cuestionó medidas oficiales que afectan la producción y el empleo en todo el país
La CGT ratificó la convocatoria a la movilización del próximo 30 de abril en el marco del Día del Trabajador, en rechazo a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La confirmación fue realizada por el cosecretario general de la central y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, Cristian Jerónimo, quien sostuvo que el movimiento obrero constituye “el bastión de resistencia” frente al actual rumbo oficial.
El dirigente sindical también expresó críticas hacia distintas iniciativas promovidas por el Ejecutivo, en especial aquellas vinculadas al sistema aduanero y alineadas con las propuestas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En ese sentido, remarcó que cualquier modificación del Código Aduanero “debe ser analizada con responsabilidad”, al considerar su relevancia estratégica para la economía nacional.
Jerónimo manifestó además su preocupación por el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en diversos sectores productivos. “No nos sorprende el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que muestra ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre un escenario de creciente incertidumbre en la actividad económica.
Por otra parte, el dirigente indicó que durante la movilización también se rendirá homenaje al papa Francisco, en el marco del primer aniversario de su fallecimiento. Según explicó, la CGT recordará su figura por “su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales”, en una jornada que combinará reclamo y reconocimiento.
Finalmente, Jerónimo sostuvo que la protesta busca expresar el rechazo a las políticas actuales y, al mismo tiempo, impulsar la reapertura del diálogo. “Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”, concluyó.
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